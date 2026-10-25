Обрат за Реал Мадрид: Тибо Куртоа може да играе в Ел Класико

Тибо Куртоа все още има шанс да пази за Реал Мадрид в неделното Ел Класико срещу Барселона. Белгийският вратар се възстановява от грип и е възможно да пътува с отбора, съобщава The Athletic.

По-рано в неделя от Реал обявиха, че 34-годишният страж отпада от големия сблъсък заради заболяването. Състоянието му обаче се е подобрило и самият Куртоа е оптимист, че ще може да бъде на разположение на Жозе Моуриньо.

Решението ще бъде взето в последния възможен момент. Медицинският щаб на мадридчани следи внимателно състоянието на вратаря, а клубът не възнамерява да поема излишни рискове с неговото здраве.

Куртоа е първият избор на Моуриньо и е започнал като титуляр във всеки мач на Реал Мадрид от началото на сезона. Евентуалното му възстановяване би било сериозен тласък за „белите“ преди едно от най-важните им гостувания през кампанията.

Ако белгиецът не бъде готов, на вратата ще застане Андрий Лунин. Украинският национал е част от Реал от 2018 година и има 43 участия в Ла Лига през последните пет сезона, като редовно е замествал Куртоа при негово отсъствие.

Мадридският клуб остава подготвен и за двата сценария. Вратарят на третия отбор Илия Волошин също пътува с представителния състав, за да осигури допълнителна опция за треньорския щаб.

Окончателната преценка за участието на Куртоа се очаква непосредствено преди двубоя. До тогава белгиецът ще продължи възстановяването си с надеждата да заеме мястото си на вратата в Ел Класико.