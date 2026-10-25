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Тибо Куртоа пропуска Ел Класико срещу Барселона

Тибо Куртоа пропуска Ел Класико срещу Барселона
АП/БТА

Вратарят на Реал Мадрид е с грип, а Андрий Лунин се очаква да го замени

Реал Мадрид няма да разчита на Тибо Куртоа в днешното дерби срещу Барселона от Ла Лига. От клуба обявиха, че белгийският вратар е с грип.

Отсъствието на 34-годишния Куртоа е сериозен удар за старши треньора Жозе Моуриньо преди гостуването на лидера в класирането. Стражът ще пропусне първия си мач от началото на сезона.

Андрий Лунин е готов да застане на вратата на мадридчани на „Камп Ноу“. За последно украинецът игра за Реал на 3 май при победата с 2:0 над Еспаньол.

Илия Волошин също е повикан в представителния отбор, а Серхио Местре е третият вратар в състава за Ел Класико.

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