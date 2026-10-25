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217 сигнала за изборни нарушения, 165 от тях за купуване на гласове

217 сигнала за изборни нарушения, 165 от тях за купуване на гласове
БТА

МВР отчита 1277 предупредителни протокола до 15:00 часа на 25 октомври. Към момента няма задържани по Закона за МВР във връзка с отчетените данни

Общо 217 сигнала за нарушения на изборното законодателство и политическите права на гражданите са постъпили в структурите на Министерството на вътрешните работи към 15:00 часа на 25 октомври.

Най-голям е броят на сигналите за предполагаемо купуване на гласове - 165. Други 12 са свързани с неправомерна предизборна агитация, един е за корпоративен вот, а 39 се отнасят до други нарушения на изборния процес.

По данни на МВР са съставени общо 1277 предупредителни протокола по член 65 от Закона за Министерството на вътрешните работи.

Най-много протоколи са издадени от Столичната дирекция на вътрешните работи - 331. Следват областните дирекции в Пазарджик със 190 и Пловдив със 152.

Към момента на предоставената информация няма задържани лица по Закона за МВР, нито съставени актове за установяване на административни нарушения.

От вътрешното министерство напомнят, че по време на изборния процес работи денонощна телефонна линия за подаване на сигнали за нарушения или евентуални престъпления, свързани с правомощията на ведомството.

Гражданите могат да подават информация на телефон 02/90 112 98, както и на електронния адрес izbori@mvr.bg.

Постъпилите сигнали подлежат на проверка и сами по себе си не означават, че е установено извършването на нарушение.

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