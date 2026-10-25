РИК спря предизборна агитация на рекламен екран в Габрово

Районната избирателна комисия в Габрово е предприела действия след сигнал за предизборна агитация, излъчвана на електронен рекламен екран на централно кръстовище в града. След намесата на комисията излъчването на агитационните материали е преустановено, съобщава БТА.

Изборният ден в Габровска област като цяло протича нормално, като към 11:00 часа избирателната активност е достигнала 6,79%. Данните са съобщени от председателя на РИК - Габрово Еленка Стефанова.

В община Габрово право на глас имат 52 514 души, като до посочения час са гласували 3366 избиратели.

В Севлиево от общо 30 176 имащи право на глас до урните са отишли 1834 души.

В Дряново са гласували 733 от 7252 избиратели, а в Трявна - 788 от общо 9102 души с право на глас.

Междувременно е регистриран и технически проблем с машинното гласуване. Машина за гласуване не е сработила в секция №1 в Трявна.

Въпреки отделните сигнали изборният процес в областта продължава, като към момента на съобщението не се посочват други сериозни затруднения.