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Цяла изборна комисия под съмнение за употреба на алкохол

Цяла изборна комисия под съмнение за употреба на алкохол
БТА

Проверка в село Три кладенци не потвърди твърденията, че всички членове на секционната комисия са били в нетрезво състояние

Необичаен сигнал за предполагаемо нарушение на изборния процес е подаден във врачанското село Три кладенци. Според постъпилата информация всички членове на местната секционна избирателна комисия са били в нетрезво състояние, съобщава БНТ.

Сигналът е изпратен до Районната избирателна комисия, която е извършила проверка на място.

След проверката обаче твърденията за употреба на алкохол от членовете на комисията не са потвърдени.

Въпреки необичайния сигнал изборният ден във Врачанска област протича спокойно, без установени нарушения. Избирателната активност към момента на съобщението е малко над 7%.

Междувременно в село Малорад избирателите участват в два вота едновременно. Освен за президент и вицепрезидент жителите гласуват и на балотаж за кмет на населеното място.

За целта са разкрити три избирателни секции, като са предприети организационни мерки, за да се избегне объркване сред гласуващите.

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