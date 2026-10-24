Два сигнала за купуване на гласове и документни нарушения проверява полицията в Разград

Два сигнала за възможни нарушения в деня за размисъл преди президентските избори са постъпили в полицията в Разград. Единият е за предполагаемо купуване на гласове в полза на политическа партия, а другият е свързан със съмнения за нарушения при документи.

След извършените проверки материалите са изпратени в прокуратурата, съобщиха от Областната дирекция на МВР, цитирани от БТА.

Около 300 служители на полицията, пожарната, жандармерията и граничната полиция ще се грижат за обществения ред и сигурността преди, по време и след изборите на 25 октомври.

Сред основните задачи на органите на реда е предотвратяването на престъпления срещу политическите права на гражданите, включително купуването и продаването на гласове, както и недопускането на нарушения на обществения ред.

В област Разград са предвидени над 210 избирателни секции, като 21 от тях са подвижни.

Гражданите могат да подават сигнали за нарушения на денонощната телефонна линия на МВР – 02/90 112 98, или на електронната поща izbori@mvr.bg.

Звената „Български документи за самоличност“ продължават да издават удостоверения за гласуване на хора, които нямат валидни документи за самоличност. В изборния ден, 25 октомври, те ще работят от 8:30 до 19:30 ч.

Между 19 и 23 октомври са издадени общо 33 удостоверения за гласуване – 18 в Разград, шест в Исперих, пет в Кубрат и четири в Лозница.

За същия период са връчени и 232 готови лични документа. От тях 174 са в Разград, 26 в Исперих, 29 в Кубрат и три в Лозница, уточняват от областната дирекция на МВР.