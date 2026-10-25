Белица и Якоруда остават с най-ниска избирателна активност

Белица – 5,65%, Якоруда – 5,91%. Това показват данните за избирателната активност в Благоевградска област към 16:00 часа на 25 октомври 2026 г. На фона на общата активност от 14,15% в областта двете общини остават сред местата с най-слабо участие във вота.

По данни от справката за изборите в област Благоевград към 16:00 часа са гласували общо 45 460 души от 322 343 избиратели. В Белица правото си на глас са упражнили 450 души от общо 7971 избиратели, а в Якоруда – 498 от 8429.

Ниските стойности поставят двете общини в центъра на вниманието на фона на напрежението около ареста на кмета на Белица и заместник-председател на ДПС Радослав Ревански. По-рано през деня местни жители заявиха пред БНТ, че отказът им да гласуват е свързан с ареста и представлява израз на подкрепа към него.

Белица и Якоруда са значително под средното за областта

Разликата между двете общини и общата активност в Благоевградска област остава съществена. При областен показател от 14,15% Белица отчита 5,65%, а Якоруда – 5,91%.

Ниската активност се наблюдава и в Гърмен, където са гласували 9,58% от избирателите, както и в Сатовча с 10,50%. За сравнение, най-висока активност в областта е отчетена в Симитли – 29,57%, следвана от Банско с 22,63% и Кресна с 22,45%.

Данните показват сериозни различия в поведението на избирателите в отделните общини. В Белица и Якоруда участието остава особено ниско въпреки напредването на изборния ден.

Политическото напрежение остава във фокуса

В Белица изборните секции са отворили нормално, но през първата половина на деня активността е била изключително слаба. Според репортаж на БНТ жители на общината открито са свързали решението си да не гласуват с ареста на Радослав Ревански.

В публичното пространство се разпространява и призивът „НЕ ГЛАСУВАЙТЕ!“, споделен от ДПС Белица и Младежкото ДПС Белица в знак на подкрепа за Ревански. От „Прогресивна България“ поставиха въпроса за съответствието на подобни призиви с изборното законодателство.

Към 16:00 часа цифрите показват, че ниската активност в Белица и Якоруда не е преодоляна. Все още обаче не може категорично да се заключи каква част от негласуването се дължи на политически бойкот и каква – на други фактори.