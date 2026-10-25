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24 са изборните секции в Нидерландия

24 са изборните секции в Нидерландия
Снимка: БТА

Гласуването е започнало навреме и преминава спокойно, съобщиха от посолството

Общо 24 са избирателните секции в Нидерландия, в които днес българите гласуват на изборите за президент и вицепрезидент на Република България

Секциите са в Хага, като тук 2 от 4-те секции са в посолството, Айндховен, Амстердам (2 секции), Арнем, Бреда, Ваалс, Венло, Грьонинген, Делфт, Емелоорд, Енсхеде, Луеварден, Маастрихт, Миделбург, Неймеген, Ротердам, Тилбург, Утрехт, Харлем и Хилверсум.

В 14 от секциите може да се гласува и с машини.

По данни на Централното статистическо бюро на Нидерландия от 20226 г. официално са регистрирани 63 240 български граждани.

Изборният ден е от 07:00 до 20:00 ч. местно време.

Гласуването е започнало навреме и преминава спокойно, съобщиха за БТА от посолството.

Хората, които не са подали предварително електронно заявление, гласуват след попълване и подписване пред СИК на декларация по образец – Приложение № 29-ПВР, и представяне на валиден български документ за самоличност.

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