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МВнР: Всеки глас има своето значение

МВнР: Всеки глас има своето значение
Снимка: БТА

Има специална рубрика на сайта на министерството, която оказва къде са изборните секции

Гласувайте! Всеки глас има своето значение. Това заяви Ради Найденов - ръководител на работната група Избори в МВнР на брифинг пред медиите. Заедно с него бяха и Боряна Стойнева и Георги Георгиев (главен секретар на МВнР)- зам.-председатели на работна група "Избори".

По думите му към 10 часа българско време изборите в чужбина протичат нормално.

Боряна Стойнева директоръ на Дирекция "Информационни системи" във Външно министерство обяви, че има специална рубрика на сайта на министерството, където са адресите на избирателните секции извън страната. Има различни обозначения дали секцията е в дипломатическата мисия или е извън посолството. Българите в чужбина могат да видят дали са включени в изборните секции, уточни Стойнева. 

 

 

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