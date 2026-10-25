Повишена избирателна активност на българите в Гърция

Без проблеми протича изборния ден в Гърция. Няма сигнали за нарушения. В Гърция са отворени 24 секции, като част от тях са на островите, информира БНТ.

В Атина българските граждани гласуват и в четирите секции. На остров Родос първи упражниха правото на вот две туристически групи. На Миконос и Корфу гласуването върви без опашки, но попълването на декларациите пред комисията удължава времето на вота.

В Солун се забелязва активност на студентите, както и на българите, които живеят постоянно в района.

Секцията в Неа Муданя на Халкидики се оказа по-удобна и в нея до този час са гласували повече избиратели, отколкото в секцията в Никити.

В Северна Гърция има по-голяма активност. Там гласуват както туристи, така и българи, които живеят постоянно в тази част на страната.

Група българи от остров Тасос се организираха на неделна екскурзия и гласуваха в Кавала.

Избирателите не се затрудняват при гласуване с машини, казаха от секционните комисии.

Няма публикувани обобщени данни за избирателната активност в Гърция. Гръцките телевизионни медии излъчиха репортажи от изборния ден в София.