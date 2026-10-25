Близо 100 българи гласуваха в единствената избирателна секция в Румъния

Близо 100 български граждани са гласували до момента в единствената избирателна секция в Румъния, разположена в посолството на България в Букурещ.

Изборите за президент и вицепрезидент в северната ни съседка започнаха по график. Гласуването се извършва както с хартиени бюлетини, така и чрез машини.

Първа до урната отишла 54-годишна жена от София, която попълнила необходимата декларация на място. По-късно към нея се присъединили и други български граждани, пристигнали от България.

Предварително заявление за участие във вота са подали общо 33 души – 15 мъже и 18 жени. Всички те живеят и работят в румънската столица, показва справка на БТА.

Обичайно около 200 души гласуват в секцията в Букурещ. На последните предсрочни парламентарни избори през април своя вот там са дали 308 български граждани.

Изборният ден е предвидено да приключи в 20:00 ч. При наличие на чакащи избиратели той може да бъде удължен.