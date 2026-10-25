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Александър Везенков поведе Олимпиакос към разгром с 40 точки разлика

Александър Везенков поведе Олимпиакос към разгром с 40 точки разлика
Facebook/ Olympiacos B.C.

Българинът завърши с 14 точки и 6 борби срещу Промитеас

Александър Везенков и Олимпиакос продължиха перфектното си представяне в гръцкото баскетболно първенство. Грандът от Пирея записа четвъртата си поредна победа, след като разгроми Промитеас с 85:45 като гост.

Българският национал отново беше сред водещите състезатели на своя отбор. За 20 минути на паркета Везенков реализира 14 точки, овладя 6 борби и добави по 1 открадната топка и 1 чадър.

Най-резултатен за победителите беше Мбайе Ндиайе, който завърши двубоя с 19 точки и 4 борби. Олимпиакос получи сериозен принос и от резервните си състезатели, което позволи на треньорския щаб да разпредели игровото време преди натоварената програма в Евролигата.

Срещата в Патра започна сравнително равностойно. Гостите спечелиха първата четвърт с 16:12, но Промитеас успяваше да поддържа малка разлика и да остане близо до съперника.

Олимпиакос постепенно повиши оборотите през втората част. Тимът от Пирея затегна защитата и започна да намира по-лесно свободни позиции в нападение, за да се оттегли на почивката с аванс от 41:29.

След паузата шампионите напълно поеха контрола върху двубоя. Олимпиакос позволи на домакините да отбележат само 8 точки в третата четвърт, а преди заключителните 10 минути преднината на гостите вече беше 25 точки при 62:37.

Доминацията продължи и в последната част, която баскетболистите от Пирея спечелиха с 23:8. Най-голямата разлика в срещата достигна 43 точки, преди крайният резултат да бъде оформен на 85:45.

С убедителния успех Олимпиакос остана без поражение след първите си четири мача в гръцкото първенство. За Промитеас това беше трета загуба от началото на кампанията при само една постигната победа.

За Везенков и неговите съотборници предстоят два важни двубоя в Евролигата. На 28 октомври Олимпиакос гостува на Бешикташ, а два дни по-късно ще приеме Армани Олимпия Милано в Пирея.

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