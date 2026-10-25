Хулио Веласкес преди Арда: Левски вече забрави европейската победа

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес заяви, че футболистите му вече са оставили зад гърба си европейския успех и са изцяло концентрирани върху предстоящото гостуване на Арда. Двубоят в Кърджали е във вторник от 19:30 часа.

„Сините“ ще излязат на терена като лидери в Първа лига. Левски има 28 точки след девет победи и едно равенство в първите си 10 мача, като продължава да е единственият отбор без загуба в първенството. ЦСКА е втори с 27 точки, а Лудогорец заема третото място с 26.

Въпреки натрупаните емоции около мача в Европа Веласкес е категоричен, че неговият състав вече мисли единствено за следващото предизвикателство.

„Напълно сме забравили мача от четвъртък и сме изцяло фокусирани върху следващия двубой. Смятам, че това е правилната нагласа. Трябва да контролираме емоциите и подобни ситуации“, заяви испанският специалист.

Наставникът подчерта, че резултатът от предишната среща не трябва да влияе върху подготовката на отбора. Според него способността бързо да се насочиш към следващия съперник е белег за правилен професионален манталитет.

„Независимо дали си победил или загубил, на следващия ден вече трябва да мислиш за следващия мач. Винаги трябва да управляваш правилно отбора след подобен момент. Когато гледам играчите, виждам, че те притежават необходимия манталитет“, добави Веласкес.

Треньорът разкри, че Радослав Кирилов, Оливер Камдем ,Търдин и Асен Митков почти сигурно няма да бъдат на разположение за гостуването. Въпросителна остава около Гашпер Търдин, който все още не тренира пълноценно със своите съотборници.

„Кирилов, Търдин и Митков почти сигурно няма да могат да участват в мача. Единствено Гашпер има някакъв шанс, но ще бъде трудно, защото и днес не тренира с отбора“, обясни наставникът.

Веласкес очаква тежък двубой срещу Арда, който заема шестата позиция със 17 точки. Тимът от Кърджали има пет победи, две равенства и четири загуби от началото на сезона, като ще се опита да се възползва от домакинското си предимство.

Испанецът не смята, че съперникът е променил сериозно своята футболна философия спрямо предишните срещи между двата отбора. Той обаче предупреди футболистите си, че Арда ще направи всичко възможно да затрудни лидера в класирането.

„Арда има подобен отбор и идея на тези, които познаваме от предишните ни мачове. Естествено, има някои промени. Ние трябва да дадем най-доброто от себе си, ако искаме да победим“, каза Веласкес.

Специалистът остана доволен от поведението на своите играчи по време на тренировките, но предупреди, че нито един мач в първенството не може да бъде спечелен предварително.

„Виждам, че футболистите тренират правилно и имат необходимата нагласа. Не трябва да мислим, че нещо ще бъде лесно. Реалността е съвсем различна. Противникът ще направи всичко възможно да превърне мача в труден за нас“, завърши Хулио Веласкес.