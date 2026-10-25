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Яник Синер смени медицинския си екип и планира завръщане за Australian Open 2027

Яник Синер смени медицинския си екип и планира завръщане за Australian Open 2027
АП/БТА

Италианецът лекува контузия в коляното и обсъжда бъдещето си с Дарън Кейхил

Яник Синер предприема сериозни промени преди очакваното си завръщане на корта през 2027 година. Световният номер едно назначи изцяло нов медицински екип, който ще ръководи възстановяването му от контузията в дясното коляно.

Италианецът не е участвал в официален мач след триумфа си на Уимбълдън на 12 юли. На 6 октомври той обяви, че прекратява преждевременно сезон 2026, след като болките в коляното са се появили отново при подготовката му за турнирите в Азия.

Според La Gazzetta dello Sport Синер е провел и важна среща с Дарън Кейхил в Монте Карло. Австралийският специалист е пътувал до Княжеството, за да разговаря с тенисиста за бъдещето на тяхното сътрудничество.

Все още не е ясно дали Кейхил ще напусне треньорския щаб в края на годината, както първоначално се очакваше, или ще остане до началото на новия сезон. Най-вероятният вариант е той да продължи да работи със Синер поне до Откритото първенство на Австралия. Не е изключено партньорството им да бъде удължено и до Ролан Гарос.

Съвместната им работа започна през 2022 година, когато Кейхил се присъедини към екипа на италианеца заедно със Симоне Ваноци. Под тяхно ръководство Синер се изкачи до първото място в световната ранглиста и постигна най-големите успехи в своята кариера.

За възстановяването си тенисистът вече ще разчита на ортопеда Херберт Шьонхубер. Неговата работа ще бъде наблюдавана от Алберто Дзангрило, клиничен директор на болница „Сан Рафаеле“. Синер прекратява досегашното си сътрудничество с клиниката J Medical след новото възпаление на дясното коляно.

Рецидивът е накарал италианеца да спре напълно тренировките по тенис до края на годината. Решението е било взето, за да се намали опасността проблемът да стане хроничен и да застраши дългосрочно кариерата му.

На този етап лечението включва почивка и специализирана физиотерапия. Очаква се през следващата седмица Синер да проведе първите леки тестове на корта. Реакцията на коляното ще определи кога натоварванията могат да бъдат увеличени и кога той ще започне пълноценни тренировки.

Основната цел остава завръщане за Откритото първенство на Австралия през януари 2027 година. Към момента обаче няма окончателно определена дата, тъй като медицинският екип не възнамерява да поема ненужни рискове.

Обсъжда се и евентуално участие на Синер в демонстративния турнир Six Kings Slam между 27 и 30 декември. Това ще се случи единствено ако възстановяването премине без усложнения. Подобна изява би дала възможност на италианеца да провери състоянието и формата си срещу водещи съперници непосредствено преди началото на новия сезон.

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