Нападнаха майката на Александър Вучич в Белград

Сръбската прогресивна партия (СПС) съобщи за предполагаемо словесно и физическо нападение срещу Ангелина Вучич, майката на сръбския президент Александър Вучич. По информация на партията инцидентът е станал близо до пазара „Калениć“ в Белград.

В изявлението си партията твърди, че група млади мъже, свързвани политически с протестиращите, са блъснали Ангелина Вучич, отправяли са обиди към нея и са разкъсали торбите с хранителни продукти, които носела от пазара.

От СПС определиха случилото се като неприемлива проява на агресия и сплашване. Партията заяви, че политическите различия не могат да оправдаят насилие срещу жени и призова компетентните органи да изяснят обстоятелствата около инцидента и да потърсят отговорност от виновните.

Според съобщението Ангелина Вучич е подала сигнал в полицията. От партията настояват разследването да бъде проведено своевременно и професионално, в съответствие със закона.

СПС призова и останалите политически сили публично да осъдят подобни прояви, като подчерта, че насилието и заплахите не бива да заменят политическия диалог.

В заключение партията заяви, че Сърбия трябва да отстоява общество, основано на уважение, свобода и отговорност, и че политическите цели трябва да се преследват по мирен и демократичен път.