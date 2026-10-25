Опашки пред урните в Сърбия: Вучич чака час и половина, за да гласува

Бившият сръбски президент Александър Вучич, който оглавява управлявалата до неотдавна Сръбска прогресивна партия (СПП), е чакал около час и половина на опашка, преди да гласува в избирателна секция в белградския квартал „Нови Белград“.

Той е бил придружен от съпругата си Тамара. Докато изчаквал реда си, Вучич разговарял по телефона и следял информацията за избирателната активност.

Още в ранните сутрешни часове пред редица секции в Сърбия се образували опашки, като някои избиратели пристигнали преди отварянето им в 7:00 ч. местно време.

Висока активност била отчетена и в избирателните секции в чужбина. Там гласуването се провежда според сръбското часово време по решение на правителството. Наблюдатели определили мярката като опит за ограничаване на възможността на част от избирателите да упражнят правото си на глас.

По данни на Републиканската избирателна комисия активността към 11:00 ч. местно време е достигнала 27,3%. Два часа по-рано, в 9:00 ч., до урните са били отишли 12% от избирателите.