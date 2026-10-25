Сърбия избира между Вучич и студентите: вотът, който може да промени политическата карта на Балканите

Днес се провеждат предсрочни парламентарни избори в Сърбия, които могат да се превърнат в най-сериозното политическо изпитание за Александър Вучич и Сръбската прогресивна партия (СНС) от идването им на власт през 2012 г. За първи път от години управляващите се изправят срещу политическа сила, която не произлиза от традиционната опозиция, а е резултат от продължително обществено недоволство, оглавено от студентите в страната.

Вотът идва след близо две години на протести, блокади на университети, демонстрации в големите градове и нарастващо недоверие към държавните институции. В центъра на политическото противопоставяне вече не стои единствено въпросът дали Вучич ще запази контрола си върху управлението, а дали сръбското общество е готово да подкрепи алтернатива, изградена извън традиционните партийни структури.

Залогът на изборите надхвърля разпределението на местата в парламента. Те ще покажат дали обществената мобилизация, която разтърси Сърбия след края на 2024 г., може да доведе до промяна на политическия модел, установен от СНС през последното десетилетие.

От трагедията в Нови Сад до политическото движение на студентите

Началото на сегашната политическа криза е свързано с трагедията на 1 ноември 2024 г., когато бетонната козирка на железопътната гара в Нови Сад се срути и причини смъртта на 16 души. Инцидентът предизвика силно обществено възмущение, тъй като гарата беше преминала през мащабен ремонт, а около изпълнението на проекта възникнаха съмнения за корупция, липса на прозрачност и нарушения при обществените поръчки.

Първоначалните искания на протестиращите бяха свързани с публикуването на документацията за ремонта, установяването на отговорните за трагедията и търсенето на съдебна отговорност. Постепенно обаче недоволството прерасна в по-широко движение срещу корупцията, политическото влияние върху институциите и липсата на независимост на съдебната система.

Студентите се превърнаха в основна движеща сила на протестите. Те организираха блокади на университети, пътни артерии и обществени сгради, а демонстрациите постепенно обхванаха цялата страна. На 15 март 2025 г. в Белград се проведе една от най-мащабните демонстрации в съвременната история на Сърбия. Според оценки, цитирани от Центъра за източни изследвания във Варшава, в нея са участвали между 275 000 и 325 000 души.

Протестите имаха и конкретен политически резултат. През януари 2025 г. премиерът Милош Вучевич подаде оставка на фона на нарастващото напрежение. Това обаче не доведе до прекратяване на демонстрациите. Напротив, студентите продължиха да настояват за предсрочни парламентарни избори, тъй като според тях оставката на правителството не решава основните проблеми в страната.

В началото движението избягваше да излъчва конкретни политически лидери и се организираше чрез студентски събрания, известни като пленуми. Този модел му позволи да запази относителна независимост от традиционните партии и да привлече подкрепа от различни обществени групи. Впоследствие обаче стана ясно, че протестите няма да могат сами по себе си да доведат до смяна на управлението, без да участват в политическия процес.

Така се стигна до създаването на студентската изборна листа "Студентите побеждават". Тя включва 250 кандидати с различен професионален и обществен профил - преподаватели, лекари, инженери и други представители на гражданското общество. Сред основните теми в програмата ѝ са борбата с корупцията, независимостта на съдебната система, прозрачността при обществените поръчки и възстановяването на доверието в институциите.

Популярността на студентите не се появи изведнъж с обявяването на изборната листа. Тя беше натрупана чрез продължителното им присъствие на улицата, организирането на национални шествия и директния контакт с гражданите. Един от начините за разширяване на подкрепата беше инициативата "Студент във всяко село", чрез която активистите достигнаха до по-малки населени места, където традиционно управляващата партия разполага със силни позиции.

Това е и една от основните разлики между студентското движение и досегашната опозиция. То не започна като проект за участие във властта, а като обществена реакция срещу трагедия, която постепенно се превърна в политическо предизвикателство. Именно затова студентската листа успя да привлече хора, които не се припознават в традиционните опозиционни партии.

Социологиите показват оспорвана битка

Предизборните проучвания очертават значително сближаване между управляващите и студентската листа, макар резултатите да се различават според изследователската организация и начина, по който са проведени допитванията.

Според проучване на сръбския институт за политически изследвания NSPM, публикувано на 20 октомври, студентската листа получава подкрепа от 44,5% сред избирателите с вече заявено предпочитание, докато коалицията около СНС на Вучич събира 42,7%. Изследването е проведено по телефона сред 1050 души между 25 септември и 5 октомври. Важно е да се отбележи, че 18,3% от анкетираните не са посочили за кого биха гласували и не са включени в разпределението на заявените предпочитания.

Различна картина показва последното проучване на Ipsos, публикувано на 22 октомври. Според него листата "Александър Вучич - Обединена Сърбия" получава 47,4%, а студентската листа - 40%. Очакваната избирателна активност според изследването е 64,7%. Допитването е проведено сред 3624 респонденти между 20 и 22 октомври. Съществена подробност е, че поръчител на изследването е самата листа "Обединена Сърбия", което трябва да бъде отчетено при интерпретирането на резултатите.

Разликата между двете изследвания показва колко трудно е да се направи категорична прогноза. Освен това те не измерват непременно едно и също - NSPM представя предпочитанията сред решилите за кого да гласуват, докато Ipsos публикува собствена предизборна оценка.

Въпреки различията има един общ извод: студентската листа вече е основният конкурент на управляващите и изборите няма да бъдат обикновено потвърждение на досегашното политическо статукво.

Вучич разполага с предимство, което не се измерва само в проценти

Въпреки нарастващата подкрепа за студентите, Александър Вучич влиза в изборите със значителни структурни предимства. СНС разполага с изградена партийна организация, местни структури в цялата страна, влияние върху държавната администрация и значителни възможности за мобилизиране на избиратели.

Вучич остава най-разпознаваемата политическа фигура в Сърбия и продължава да бъде център на управленския модел, изграден от прогресивната партия. Макар през септември 2026 г. да подаде оставка като президент, за да участва в предизборната кампания като кандидат за премиер от листата "Александър Вучич - Обединена Сърбия", политическото му влияние не е намаляло.

Този ход показва и че управляващите възприемат изборите като сериозно изпитание. Вместо да остави кампанията на партийните си съюзници, Вучич лично застава начело на листата и превръща вота в своеобразен референдум за управлението си.

Според анализ на Центъра за източни изследвания във Варшава СНС продължава да разполага с редица системни предимства, които могат да се окажат решаващи независимо от близките социологически резултати. Сред тях са влиянието върху медиите, административните ресурси и възможностите за въздействие върху изборния процес.

Медийната среда - едно от най-сериозните предимства на управляващите

Един от основните проблеми пред изборния процес в Сърбия е неравнопоставеният достъп до медиите. Докато студентското движение се опитва да достигне до избирателите чрез социалните мрежи, публични събрания и независими журналистически платформи, управляващите разполагат със значително по-голяма видимост в националните телевизии и проправителствените издания.

Влиянието на властта върху медийната среда се осъществява по няколко начина - чрез публични атаки срещу критични журналисти, икономически зависимости, политическо влияние върху медийните регулатори и неравномерно разпределение на публичното финансиране.

Президентът Александър Вучич и представители на управляващата партия многократно са използвали публични изявления, за да дискредитират журналисти и медии, които критикуват правителството. Сред най-често атакуваните са телевизиите N1 и Nova S, които отразяват протестите и предоставят трибуна на представители на опозицията и гражданското общество.

От другата страна са телевизии като Pink, Happy и B92, както и проправителствени таблоиди като Informer, които традиционно представят управлението в по-благоприятна светлина. Част от тези издания използват остър език срещу протестиращите и критиците на Вучич, като ги представят като инструмент на чужди интереси или като заплаха за стабилността на страната.

Проблемът не е единствено в редакционната позиция на отделните медии, а в неравномерния достъп до аудиторията и възможността на управляващите да влияят върху цялостната информационна среда.

Докладът на Европейската комисия за Сърбия от 2025 г. отчита сериозно влошаване на условията за работа на журналистите, политическо и икономическо влияние върху редакционната политика и недостатъчна независимост на медийния регулатор REM. Особено показателни са данните за обществената телевизия RTS: през 2024 г. 94% от времето в централните новинарски емисии, посветено на политическите субекти, е било за управляващото мнозинство, докато опозицията е получила 6%.

Натискът не се ограничава до политически изявления. Икономическото влияние също играе съществена роля. Държавната телекомуникационна компания Telekom Srbija е важен участник на медийния пазар, а отношенията между нея и частни медийни групи предизвикват съмнения за политическа намеса в редакционната независимост. През 2025 г. изтекъл телефонен разговор между ръководители на медийна група и Telekom Srbija породи опасения за натиск върху медии, възприемани като критични към властта.

Същевременно проправителствените таблоиди често използват кампании за дискредитиране на журналисти, активисти и политически опоненти. Така се създава среда, в която критиката към управлението може да бъде представена не като нормална част от демократичния дебат, а като действие срещу държавата.

Мащабът на проблема се вижда и от данните за нападенията срещу журналисти. Според Международната федерация на журналистите от началото на 2026 г. до октомври са документирани 157 нападения, засегнали 261 журналисти и медийни организации в Сърбия. През цялата 2025 г. са регистрирани 209 инцидента - най-високият брой сред държавите, наблюдавани от платформата Mapping Media Freedom.

Тази среда има пряко отражение върху изборите. В предварителния си доклад за кампанията организацията CRTA посочва, че на телевизионните оператори с национално покритие делът на времето, отделено на представителите на властта, достига почти три четвърти. Организацията отчита още 116 инцидента с физическо насилие и словесни заплахи през наблюдавания период, както и липсата на одит на избирателните списъци.

При подобни условия изборите могат да бъдат формално конкурентни, но реалната политическа конкуренция да бъде ограничена от неравния достъп до информация, публичност и институционални ресурси.

Как могат да се развият изборите?

Изходът от вота ще зависи не само от подкрепата за двете основни политически сили, но и от избирателната активност, поведението на колебаещите се граждани и способността на студентите да превърнат обществената си популярност в реални гласове.

Има няколко възможни сценария.

Първият е победа на СНС и запазване на властта. Това е вариант, който не може да бъде изключен, независимо от резултатите на NSPM. Управляващите разполагат с по-добре изградена партийна структура и с влияние върху значителна част от медийната среда. Дори при сериозно увеличение на подкрепата за студентите СНС може да запази парламентарното си мнозинство чрез съюзите си с по-малки политически формации. Подобен резултат обаче едва ли ще сложи край на общественото недоволство, особено ако студентското движение оспори честността на изборния процес.

Вторият сценарий е победа на студентската листа. Това би било сериозен политически удар по модела на управление на Вучич и би отворило възможност за формиране на ново парламентарно мнозинство. Подобно развитие обаче няма автоматично да означава незабавна промяна на управлението. Студентите ще трябва да намерят политически партньори, да осигурят парламентарна подкрепа и да превърнат обещанията за институционални реформи в конкретни управленски решения. Предизвикателство ще бъде и липсата на дългогодишен опит в управлението.

Третият сценарий е оспорван резултат и политическа нестабилност. Това е особено вероятно при малка разлика между двете основни сили. Ако и управляващите, и студентите обявят победа, а едната страна постави под съмнение достоверността на резултатите, Сърбия може да се изправи пред нова вълна от протести. Подобна възможност е посочена и в анализа на Центъра за източни изследвания във Варшава, който предупреждава, че двете страни могат да претендират за победа и така да задълбочат напрежението.

Има и още един важен въпрос - какво ще се случи с протестното движение след изборите. Ако студентите постигнат добър резултат, но не успеят да съставят правителство, те ще трябва да решат дали да продължат с натиска от улицата или да търсят по-тясно сътрудничество с традиционната опозиция. Ако загубят, пред тях стои рискът от разочарование сред поддръжниците им и разпадане на единството, което досега беше едно от основните им предимства.

Залогът е по-голям от бъдещето на Вучич - накъде ще тръгне Сърбия?

Политическото противопоставяне в Сърбия има значение и извън границите на страната. Белград е важен фактор за стабилността на Западните Балкани, а отношенията му с Европейския съюз, Русия, Китай и Косово правят резултата от изборите значим за целия регион.

Вучич следва политика на балансиране между Брюксел, Москва и Пекин. Сърбия официално продължава да декларира европейска перспектива, но поддържа тесни отношения с Русия, включително в енергетиката, и задълбочава икономическото си сътрудничество с Китай. Тази външнополитическа линия позволява на сръбския президент да запазва различни международни партньорства, но същевременно поражда въпроси за действителната посока на европейската интеграция на страната.

За Европейския съюз изборите са важни не само заради вътрешнополитическата ситуация в Сърбия, но и заради перспективите за реформи в съдебната система, борбата с корупцията и свободата на медиите. Брюксел нееднократно е критикувал Белград за недостатъчния напредък в тези области.

Една евентуална победа на студентската листа би могла да отвори нова възможност за сближаване с европейските институции, особено ако бъде последвана от реални реформи. Това обаче не означава непременно радикална промяна във външната политика. Студентското движение е обединено преди всичко около вътрешнополитически искания и борбата с корупцията, а не около единна геополитическа програма. Сред въпросите, по които предстои да изясни позициите си, са отношенията с Косово, членството в ЕС и сътрудничеството с Русия.

За съседните държави, включително България, развитието на политическата ситуация в Сърбия също има значение. Страната е важен фактор за сигурността в Западните Балкани, за транспортната и енергийната свързаност на региона и за отношенията между Белград, Прищина, Сараево и Скопие. Продължителна вътрешнополитическа криза би могла да затрудни регионалното сътрудничество и европейската интеграция на Западните Балкани.

Тук се появява и по-широкият въпрос за характера на политическата промяна. Ако студентското движение успее да наложи нов модел на политическо участие и да постави институциите над партийните интереси, това може да има значение и за други общества в региона, в които недоволството от корупцията и концентрацията на власт остава силно.

Избори, които могат да променят политическата посока

Днешният вот в Сърбия е много повече от поредното съревнование между управляващи и опозиция. Той е резултат от продължителна обществена криза, която започна с трагедията в Нови Сад и постепенно прерасна в движение срещу начина, по който функционира държавата.

Александър Вучич продължава да разполага със значителни политически и институционални предимства, но за първи път от години срещу него стои движение, което успя да обедини различни обществени групи и да превърне недоволството в конкретна изборна алтернатива.

Дори победа на СНС няма непременно да означава край на политическата криза. Ако студентите получат значителна подкрепа, но не успеят да влязат във властта, общественото напрежение може да продължи. Ако спечелят, ще трябва да докажат, че могат да предложат не само морална алтернатива на досегашното управление, но и работещ модел за управление на страната.

В крайна сметка най-важният въпрос не е само дали Вучич ще запази властта си, а дали Сърбия ще успее да излезе от модела, при който политическото влияние, институциите и медийната среда са концентрирани около една управляваща сила.

Това е и по-големият залог на изборите - дали протестът ще остане символ на обществено недоволство, или ще се превърне в начало на реална политическа промяна.