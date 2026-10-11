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Изборите в Сърбия: 6,4 милиона избиратели, 2418 кандидати, 18 листи

Изборите в Сърбия: 6,4 милиона избиратели, 2418 кандидати, 18 листи
АП/БТА

Парламентарният вот идва като кулминация на продължили близо две години студентски протести

Общо 6 450 523 граждани имат право на глас на предстоящия предсрочен парламентарен вот в Сърбия, насрочен за 25 октомври, съобщиха от Републиканската избирателна комисия (РИК), цитирани от агенция Бета.

За сънародниците им зад граница ще бъдат разкрити 93 избирателни секции в чужбина, където за вота са се записали 102 147 избиратели. От комисията уточняват, че тези данни все още не са окончателни. Корекции в списъците могат да се правят с разпореждане на Министерството на държавното управление и местното самоуправление до 72 часа преди старта на изборния ден.

В надпреварата за места в сръбската Скупщина участват общо 2418 кандидати, разпределени в 18 избирателни листи.

Изборите на 25 октомври бяха насрочени от Александър Вучич непосредствено преди той официално да подаде оставка от президентския пост на 27 септември. С този ход той съкрати своя заключителен по конституция мандат като държавен глава с повече от седем месеца, за да се включи в кампанията начело на своята Сръбска прогресивна партия.

Парламентарният вот идва като кулминация на продължили близо две години студентски протести. Недоволството в страната избухна след трагедията на гарата в Нови Сад на 1 ноември 2024 г., когато срутване на бетонна козирка отне живота на 16 души. Младежкото движение влиза в изборната битка със самостоятелно политическо обединение под наименованието „Студентска листа“, припомня БТА.

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