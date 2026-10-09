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Сърбия пропусна срока за покана към наблюдатели от Европейския парламент

Сърбия пропусна срока за покана към наблюдатели от Европейския парламент
Снимка: БТА

Седемчленна делегация на ЕП е била подготвена за мисията на 25 октомври, но Белград не е изпратил официална покана в срок

Сърбия няма да бъде наблюдавана от делегация на Европейския парламент (ЕП) на предсрочните парламентарни избори на 25 октомври, след като властите в Белград не са изпратили необходимата покана в определения срок. Крайният срок за това изтече на 8 октомври, съобщава сръбската редакция на радио "Свободна Европа".

"Властите в Сърбия не поканиха Европейския парламент да наблюдава изборите на 25 октомври и крайният срок за организиране на мисия на ЕП междувременно изтече. Това на практика означава, че възможността за изпращане на наблюдателна делегация на Европейския парламент е пропусната", каза докладчикът за Сърбия в ЕП Тонино Пицула пред "Свободна Европа".

По думите му е била подготвена седемчленна делегация, която да наблюдава изборния процес. Без официална покана от Белград обаче правилата на Европейския парламент не позволяват мисията да бъде официално сформирана и изпратена.

Междувременно Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) обяви в средата на септември, че ще изпрати наблюдателна мисия за предсрочните парламентарни избори в Сърбия. Тя ще включва 14 международни експерти, базирани в Белград.

Така изборите ще бъдат наблюдавани от експерти на ОССЕ, но без отделна наблюдателна делегация на Европейския парламент.

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