Сърбия пропусна срока за покана към наблюдатели от Европейския парламент

Сърбия няма да бъде наблюдавана от делегация на Европейския парламент (ЕП) на предсрочните парламентарни избори на 25 октомври, след като властите в Белград не са изпратили необходимата покана в определения срок. Крайният срок за това изтече на 8 октомври, съобщава сръбската редакция на радио "Свободна Европа".

"Властите в Сърбия не поканиха Европейския парламент да наблюдава изборите на 25 октомври и крайният срок за организиране на мисия на ЕП междувременно изтече. Това на практика означава, че възможността за изпращане на наблюдателна делегация на Европейския парламент е пропусната", каза докладчикът за Сърбия в ЕП Тонино Пицула пред "Свободна Европа".

По думите му е била подготвена седемчленна делегация, която да наблюдава изборния процес. Без официална покана от Белград обаче правилата на Европейския парламент не позволяват мисията да бъде официално сформирана и изпратена.

Междувременно Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) обяви в средата на септември, че ще изпрати наблюдателна мисия за предсрочните парламентарни избори в Сърбия. Тя ще включва 14 международни експерти, базирани в Белград.

Така изборите ще бъдат наблюдавани от експерти на ОССЕ, но без отделна наблюдателна делегация на Европейския парламент.