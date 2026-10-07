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Казахстан ратифицира споразумение за военно сътрудничество със Сърбия

Казахстан ратифицира споразумение за военно сътрудничество със Сърбия
Снимка: БТА

Договорът предвижда взаимни доставки на оръжия, военна техника, услуги и военнотехническа информация

Казахстанският Курултай ратифицира междуправителственото споразумение за военнотехническо сътрудничество със Сърбия, подписано в Белград на 29 ноември 2023 г., съобщи казахстанската новинарска агенция Казинформ.

Според депутата Алмат Жукебаев договорът има за цел да създаде основа за развитие на взаимноизгодно военнотехническо сътрудничество между Казахстан и Сърбия при равнопоставеност и в съответствие с националното законодателство на двете държави.

Споразумението предвижда взаимни доставки на военна продукция, включително оръжия и военна техника, както и предоставяне на свързани услуги и военнотехническа информация.

В обхвата му влизат още интелектуална собственост, създадена или прехвърлена в рамките на сътрудничеството, включително изключителни права върху нея, както и проектна, нормативна, техническа, технологична и експлоатационна документация.

Договорът обхваща и други продукти, чието предоставяне е допустимо съгласно националното законодателство на Казахстан и Сърбия.

Очаква се ратифицирането да създаде условия за по-нататъшното развитие на военно-промишления комплекс на Казахстан.

По-рано депутатите от казахстанския Курултай одобриха на първо четене законопроекта за ратифициране на споразумението между правителствата на двете държави.

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