Най-важното от света на 24.10.26-та г.

35 000 протестиращи, 135 задържани: Франция изпразни улиците под охраната на 70 000 служители

Днес, 24 октомври, вътрешният министър Лоран Нунес отчете 35 000 участници и 136 публични акции в цяла Франция. По същото време миналата събота властите са преброили 60 000 души и 264 акции. До този час са били задържани 135 души. Министърът заяви, че няма големи инциденти, но при проверки полицията е иззела фойерверки, метални сачми и други предмети, които според властите могат да бъдат използвани като оръжия. Това са междинни данни за деня.

В Париж шествието беше насочено по маршрут от Порт д’Итали към Порт дьо Винсен, далеч от първоначално планирания маршрут в центъра. Синдикатите оспориха решението, но административният съд отхвърли жалбите им. Повече от 20 метростанции бяха затворени, а Лувърът, музеят „Орсе“ и Парижката опера не отвориха за посетители. Властите разположиха общо 70 000 полицаи и жандармеристи в страната — с 10 000 повече спрямо предишната събота.

Украйна: Starlink отново работи пълноценно

Сателитната интернет услуга Starlink отново функционира в Украйна, след като през последните дни бяха регистрирани проблеми с връзката, съобщи украинското Министерство на отбраната, цитирано от германската информационна агенция ДПА.

Украинският министър на отбраната Евген Хмара заяви, че системите отчитат възстановяване на скоростите при Starshield – специализираната услуга на компанията на Илон Мъск, предназначена за правителствени и военни нужди.

По думите на Хмара надеждната работа на Starlink е от съществено значение за военните действия на фронта, управлението на дронове, логистиката и комуникациите.

Обиски в Европарламента заради съмнения за неправомерно изразходвани 4,33 млн. евро

Европейската прокуратура извърши претърсвания на 21 октомври в административни помещения на Европейския парламент в Брюксел и Страсбург, съобщи Ройтерс. Действията са част от разследване за използването на европейски средства от бивша политическа група, съобщи прокуратурата, без да разкрива подробности по случая.

Групата „Патриоти за Европа“ заяви, че обиските вероятно са свързани с разследването срещу „Идентичност и демокрация“ (ID), разпусната през 2024 г. Според медийни публикации претърсванията са засегнали офиси, използвани от Филип Клейс — бивш генерален секретар на ID и настоящ генерален секретар на „Патриоти за Европа“.

Тръмп допусна нова военна операция срещу Иран на фона на поскъпването на горивата

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон може да предприеме нова военна операция срещу Иран. Изказването му идва на фона на продължаващия конфликт и нарастващите цени на горивата, които създават допълнителен натиск върху републиканците преди междинните избори в страната, предаде Ройтерс.

По време на предизборен митинг във Флорида Тръмп допусна възможността за нова ограничена военна акция срещу Ислямската република, но не разкри какви биха били нейните цели или кога може да се проведе.

"Може да проведем още една малка операция от типа "Епична ярост" (Epic Fury)", каза американският президент.

Сблъсъци и пожари на антиправителствения протест в Албания, осем души са ранени

Осем души са потърсили медицинска помощ заради наранявания по време на антиправителствените протести в албанската столица Тирана, съобщи албанската информационна агенция АТА, позовавайки се на предварителни данни на Министерството на здравеопазването и социалната закрила.

Сред пострадалите са депутат, двама журналисти, четирима демонстранти и полицай. Шестима от тях са били прегледани в университетската болница „Майка Тереза“ и вече са изписани. Състоянието на журналиста и полицая, получили помощ в Университетската болница по травматология, е стабилно.