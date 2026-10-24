Жордан Бардела беше преизбран за лидер на крайнодясната партия „Национален сбор“

Жордан Бардела беше преизбран за лидер на френската партия „Национален сбор“ с около 99% от гласовете на партийния конгрес в Орлеан, съобщи ДПА. Той е единственият кандидат за поста, който заема от 2022 г.

Бардела е близък съюзник на Марин льо Пен и може да я замени в надпреварата за президентския пост, ако тя не успее да се кандидатира заради присъдата си за присвояване на европейски средства.

Конгресът беше съпътстван от протест срещу партията, в който по данни на властите са участвали около 13 000 души.

Междувременно кметът на Орлеан обяви нощен полицейски час за непълнолетни с цел предотвратяване на безредици.