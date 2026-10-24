Атанас Запрянов: Русия цели да изолира Украйна по море с атаките в Черно море

Бившият министър на отбраната Атанас Запрянов определи атаките срещу кораби в Черно море като опит на Русия да ограничи морския транспорт на стоки към и от Украйна. В предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS той коментира мерките за сигурност в българската изключителна икономическа зона и реакцията на страната ни.

Според Запрянов ситуацията би била особено сериозна, ако подобни инциденти се случват в териториалните води на България, които са част от пространството за сигурност на НАТО.

Бившият министър отбеляза, че първоначалната реакция на българските власти е създала впечатление за колебание, но след следващите инциденти действията и координацията със съюзниците са се засилили.

Запрянов коментира и възможността България да поиска консултации по член 4 от Северноатлантическия договор. По думите му страната ни може да потърси консултации със Северноатлантическия съвет и подкрепа от НАТО, без това автоматично да означава задействане на член 5 за колективна отбрана.

Той посочи още, че според него Русия използва ескалацията в Черно море, за да демонстрира сила преди очакваните преговори.