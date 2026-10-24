Украйна нанесе удари по нефтохимически завод и търговски склад в Русия

Украйна е нанесла удари по нефтохимически завод и склад на онлайн търговеца Ozon в руския град Омск в събота. Това съобщи украинската компания Fire Point, цитирана от Ройтерс.

От компанията посочват, че при атаките са използвани нейни дронове.

По-рано губернаторът на Омска област съобщи за атака срещу промишлена зона в региона.

Припомняме, че сателитната интернет услуга Starlink отново функционира в Украйна, след като през последните дни бяха регистрирани проблеми с връзката.

Украинският министър на отбраната Евген Хмара заяви, че системите отчитат възстановяване на скоростите при Starshield – специализираната услуга на компанията на Илон Мъск, предназначена за правителствени и военни нужди.

По думите на Хмара надеждната работа на Starlink е от съществено значение за военните действия на фронта, управлението на дронове, логистиката и комуникациите.

От миналата седмица украинските военни съобщават за прекъсвания на връзката, когато дроновете се движат със скорост над 160 км/ч. Проблемите са засегнали възможностите на Украйна да противодейства на бързите руски реактивни дронове, както и да извършва собствени атаки на руска територия.