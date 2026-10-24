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Президентът на Иран обвини САЩ за провала на временното споразумение

Президентът на Иран обвини САЩ за провала на временното споразумение
АР/БТА

Масуд Пезешкиан призова за нов опит за постигане на споразумение въпреки провала на досегашните преговори

Иранският президент Масуд Пезешкиан обвини САЩ за провала на преговорите с Техеран, но заяви, че трябва да бъде направен нов опит за постигане на споразумение, предаде Ройтерс.

„Водехме преговори, а страхливците (американците) провалиха всичко... Все още смятам, че трябва да седнем и да го финализираме“, заяви Пезешкиан в изявление, излъчено по иранската държавна телевизия.

Иранският президент не посочи конкретни стъпки за възобновяване на разговорите. Той обаче подчерта, че усилията за постигане на споразумение трябва да продължат въпреки неуспеха на досегашните преговори.

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