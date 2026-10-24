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Два гола на Джаксън донесоха победа на Астън Вила над Манчестър Сити

Два гола на Джаксън донесоха победа на Астън Вила над Манчестър Сити
АП/БТА

Бирмингамци спечелиха с 2:1, а попадението на Холанд не беше достатъчно за „гражданите“

Астън Вила победи Манчестър Сити с 2:1 у дома след два гола на Николас Джаксън. Ерлинг Холанд изравни временно за гостите със своето 13-о попадение от началото на сезона във всички турнири.

Домакините поведоха още в шестата минута. Марк Гехи допусна груба грешка, от която Джаксън се възползва, навлезе в наказателното поле и с мощен удар под напречната греда не остави шанс на Джанлуиджи Донарума.

Сити потърси бърз отговор, но Зион Сузуки спаси опасни удари на Илман Ндиайе и Раян Шерки. В 28-ата минута Ндиайе беше още по-близо до изравняване, но диагоналният му изстрел срещна страничната греда.

След почивката „гражданите“ увеличиха натиска и в 53-тата минута възстановиха равенството. При заучено изпълнение на пряк свободен удар Ндиайе центрира отдясно, а Холанд се разписа с глава за 1:1.

Радостта на гостите обаче продължи само седем минути. Влезлият като резерва Ибрахим Мбай проби по десния фланг и центрира към Джаксън, който с прецизен удар от границата на наказателното поле върна преднината на Вила.

Манчестър Сити натисна до последния сигнал. Йошко Гвардиол първо уцели напречната греда, а след това пропусна отлична възможност след рикошет в наказателното поле. В 89-ата минута Жереми Доку също стреля неточно и Астън Вила удържа ценния успех с 2:1.

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