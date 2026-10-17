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Случаят „Манчестър Сити“ прерасна в политическа буря във Великобритания

Случаят „Манчестър Сити“ прерасна в политическа буря във Великобритания
АП/БТА

Шефът на независимия регулатор заплаши с оставка при натиск, а връзките на премиера Анди Бърнам с клуба попаднаха под светлината на прожекторите

Дисциплинарното производство срещу Манчестър Сити вече излиза далеч извън границите на футбола. След като независима комисия призна клуба за виновен по 114 от 115 обвинения за финансови нарушения, казусът се превърна в политически и икономически проблем с потенциални последици за отношенията между Великобритания и Обединените арабски емирства.

Манчестър Сити отрича да е извършил нарушения и обжалва решението. Санкцията все още не е определена, а според председателя на Независимия футболен регулатор Дейвид Коган апелативната процедура се очаква да бъде разгледана до януари 2027 година.

На този фон Коган категорично заяви, че независимостта на новия надзорен орган не подлежи на преговори. Той предупреди, че би напуснал поста си, ако политически фактор се опита да повлияе върху действията на регулатора.

„Нашата независимост е абсолютна, както и моята лична независимост. Всяка форма на политическа намеса в начина, по който работим, ще доведе до моята оставка. Искам да бъде напълно ясно, че до момента не сме били подлагани на политически натиск по този или който и да е друг въпрос“, заяви Коган при представянето на доклада „State of the Game“.

Регулаторът няма правомощия да забранява държавна собственост върху английски футболни клубове. Той обаче може да проверява дали собственици, директори и висши ръководители отговарят на изискванията за почтеност, честност и финансова стабилност.

Ако след отделна проверка бъде установено, че собственикът не покрива тези критерии, регулаторът би могъл да задейства процедура, която в краен случай да доведе до продажба на клуба. Коган уточни, че подобно решение трябва да се основава на подробно разследване и правна оценка, а не автоматично на присъдата срещу Манчестър Сити.

„Нашите правомощия обхващат собствениците, директорите и висшите ръководители. Преценяваме дали тези хора са способни да управляват клубовете по сигурен, последователен и почтен начин. За това са необходими подробна информация, разследване и правен съвет“, обясни председателят на IFR.

Допълнително напрежение предизвикаха контактите на британския премиер Анди Бърнам с ръководството на Манчестър Сити от периода му като кмет на Голям Манчестър. Според медийни разследвания заличени регистри показват две вечери с клубния президент Халдун Ал Мубарак през 2017 и 2018 година, които не са били конкретно посочени в по-късна официална справка. Бърнам разпореди преглед на контактите си с клуба, а твърденията продължават да бъдат предмет на политически спор.

Премиерът, който преди това беше кмет на Манчестър, публично изрази притеснение от евентуално оттегляне на собствениците на клуба, но заяви, че няма да се намесва в дисциплинарната процедура.

Казусът придоби и геополитическо измерение. Според британски медии представители на ОАЕ са предупредили, че тежко наказание за Манчестър Сити може да засегне двустранните отношения и бъдещи инвестиции във Великобритания. Съобщава се, че сред потенциално застрашените проекти са планирани вложения в технологичния коридор между Оксфорд и Кеймбридж, но става дума за заявени бъдещи инвестиции, а не за вече вложен капитал.

Така делото срещу Манчестър Сити се превръща в първия голям тест за реалната независимост на английския футболен регулатор. Преди окончателното решение по жалбата клубът продължава да настоява за пълната си невинност, докато футболните власти, правителството и международните инвеститори следят внимателно всеки следващ ход.

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