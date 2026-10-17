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Майстори и кулинари представят традициите на Еленския бут на празник в Балкана

Майстори и кулинари представят традициите на Еленския бут на празник в Балкана
Снимка: БТА

Елена е домакин на 13-ото издание на фестивала, който събира гости от цялата страна и представя семейни рецепти и техники за приготвяне на местния деликатес

Планинският град Елена е домакин на 13-ото издание на традиционния Празник на Еленския бут. Тридневното събитие събира хиляди посетители с фолклорна програма и кулинарни демонстрации, посветени на прочутия местен деликатес.

Производителите са запазили цените от миналата година въпреки поскъпването на суровините и увеличените разходи за производство. "Съобразили сме тази година цените, не сме ги повишили. Нашите цени са същите като миналогодишните", коментира производителят Мартин Тръхчев в ефира на предаването "Събуди се" по NOVA.

Килограм от цял Еленски бут се продава за 18 евро. По думите на Тръхчев цената на свинското месо се е повишила през последните два месеца, но производителите са решили да не прехвърлят допълнителните разходи върху клиентите.

"Виждаме, че хората са затруднени, голяма част се притесняват. Даваме от нас, само и само клиентите да са доволни и да могат да си го позволят. За нас е гордост Еленският бут да бъде на трапезата на българина, а не прошуто или хамон, защото това е наша традиция", заяви той.

Семейство Тръхчеви продължава традицията в производството на деликатеса. Бащата и двамата му синове демонстрираха на посетителите как се реже правилно Еленски бут. Според старото правило резенът трябва да бъде толкова тънък, че през него да може да се чете вестник.

Приготвянето на продукта следва рецепти, предавани през поколенията, и се различава от технологиите за производство на чуждестранни деликатеси. Процесът включва прецизно осоляване, подходящи климатични условия и продължително зреене.

"Качеството означава месото да бъде солено до определена степен, защото именно солта държи бута", обясни бащата от фамилията Тръхчеви.

Организатори на празника са Община Елена и местният съвет по туризъм. След откриването в петък основната програма продължава днес, а събитието ще завърши в неделя. Очаква се градът да посрещне десетки организирани автобуси и гости от различни части на страната.

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