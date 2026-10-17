Скандал с 451 декара общинска земя за соларен парк в Омуртаг

Решение на Общинския съвет в Омуртаг за предоставяне на 451 декара общинска земя за изграждане на фотоволтаична централа повдига въпроси за цената на имота, условията на сделката и интересите зад проекта.

За скандала става ясно от разследване на Красимира Катинчарова по Канал 3 - тя проследява историята на терена в село Обител и връзките между дружествата, свързани с инвестиционното намерение.

В центъра на случая са над 350 декара общинско пасище в село Обител, община Омуртаг, които заедно със съседен имот образуват терен с обща площ от 451 декара.

Според разследването - земята традиционно се използва от местни животновъди за паша на животните им.

През 2010 г. общината предоставя на дружеството „Геосолар Омуртаг“ право да изгради фотоволтаична централа върху терена. През 2022 г. земята е продадена на компанията за малко над 1 млн. лева с ДДС.

Според представената информация през март 2025 г. Окръжният съд в Търговище обявява продажбата за нищожна, заедно с част от предходния договор. Съдебното решение признава общината за собственик на имота.

Това поставя въпроса за връщането на платената от дружеството сума, която според изчисленията в разследването е приблизително 1,152 млн. лева, заедно със законната лихва.

През април 2025 г. кметът на Омуртаг Джунейт Юндулзов предлага на Общинския съвет теренът да бъде предоставен отново на същата фирма за срок от 40 години, без търг и конкурс.

По данни от разследването предложението е подкрепено от 27 общински съветници, един гласува против, а един се въздържа.

Според представените изчисления така общината няма да получи свежи средства, а ще остане с допълнително задължение от около 38 000 лева.

Посочената в разследването цена за ползването на терена е 62 лева на декар годишно.

Разследването на Красимира Катинчарова поставя въпроси и за методиката, по която е оценена земята. Според нея оценителят е използвал като аналози четири имота в други населени места, сред които и стара, порутена къща. Това поражда съмнения дали избраните сравнения са подходящи за определяне на стойността на терен с потенциал за изграждане на мащабен соларен парк.

В разследването се посочва и решение за предоставяне на съседен имот за допълнителни фотоволтаични мощности от 30 мегавата и съоръжения за съхранение на енергия.

Кой стои зад дружеството „Геосолар Омуртаг“?

Според представената информация компанията е собственост на „Гюнеш Омуртаг“, чийто управител е Хамди Мехмедов Илиязов - областен председател на ДПС в Търговище.

"Това е същият човек, който през 2024 година дарява 200 хиляди лева за кампанията на "ДПС - Ново начало".

Илиязов е свързан и с други дружества за фотоволтаични проекти, включително „Геосолар Нови пазар“ и „Геосолар Каменяк“.

В разследването се споменава и „Грийн Енерджи Холдинг“, както и връзката му с фирмата „ЕМУ“ от Търговище.

"26 години този човек държи партийната власт в града, без нито веднъж да е бил избиран за кмет. И днес е управител на дружеството, което получава 451 декара от мерата на село Обител за 40 години за 62 лева на декар. А над "Гюлеш Омуртаг" стои един софийски холдинг - казва се "Грийн Енерджи Холдинг". Управител е Явор Янков и собствеността в него е поделена - едната половина е на фирмата "ЕМУ" от Търговище на Таньо Танев, когото в областта знаят като Таньо от Разбойна. Това име е известно от разследване на в-к "Капитал" от 2021 година - Държавният електросистемен оператор или ЕСО е дал на фирмата "ЕМУ" поръчки за над 400млн. лева - почти изцяло без конкурс. Изпълнителният директор на ЕСО е Ангелин Цачев, бивш служител на същата фирма. Според публикация от 2018 г. - фирмата "ЕМУ" е сред любимите на ГЕРБ, което значи, че полуава поръчки, разплащани с държавни пари. Всичко това се случва, докато енергийният министър Теменужка Петкова - е водач на листата на ГЕРБ в Търговище".

Изложени са твърдения за обществени поръчки, възлагани на дружеството от държавния „Електроенергиен системен оператор“. Тези данни са представени като част от проследяването на корпоративните и политическите връзки около инвестиционните проекти.

Разследването разглежда и отделен казус в община Търговище, където предложение за предоставяне на 644 декара общински земи за фотоволтаични проекти е предизвикало спор.

Според Катинчарова първоначалното решение на Общинския съвет не е събрало необходимото мнозинство. След това то е било върнато от областния управител, а впоследствие е публикуван коригиран вариант. Тя поставя въпроси за начина, по който е извършена корекцията, и за това дали общинските съветници са били надлежно уведомени.

Основният въпрос в случая със село Обител е как трябва да се управлява общинската земя и доколко решенията за дългосрочното ѝ предоставяне защитават обществения интерес.

За местните животновъди пасищата са част от поминъка им. Предоставянето им за енергийни проекти може да ограничи възможностите за традиционното им използване, поради което условията на подобни сделки са от съществено значение за местната общност.

Договорът за 451 декара все още не е подписан - това оставя отворен въпроса дали решението ще бъде реализирано и при какви условия.

Повече вижте във видеото https://www.youtube.com/watch?v=v_LfhqBqVls.