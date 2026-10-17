От протестите срещу американските самолети до ремонт на пътя: какво спечели село Безмер

През лятото на 2026 г. ямболското село Безмер се оказа в центъра на обществените дебати заради разполагането на американски самолети цистерни в близката авиобаза. Решението предизвика недоволство сред жителите, които организираха протести и събираха подписи срещу присъствието на машините. За да успокои напрежението, министърът на отбраната проведе среща с местните кметове.

Три месеца по-късно самолетите вече не са в авиобазата, а в Безмер започна дългоочакван ремонт на пътя, за който жителите твърдят, че чакат от две десетилетия.

"Дано скоро да стане. О, не мога да ви кажа, от много години. Може и оттам да е, заради самолетите да започнаха да го оправят", казва Диана, жителка на селото.

За други местни жители ремонтът е положителна промяна въпреки продължаващите полети.

"Пак летят самолетите, те не могат да спрат, но... хубаво е. По-добре", коментира Тодорка.

Според кмета на Безмер Росен Русев срещите с военния министър също са допринесли за придвижването на инфраструктурния проект. По думите му ситуацията около самолетите е създала по-пряк контакт между местната власт и правителството.

"Историята със самолетите може би ни даде повече близост с правителството. На среща с военния министър споделихме за проблеми, регионални, инфраструктурни, които се ангажира да предаде на регионалния министър, и действително започна", казва Росен Русев.

Медийното внимание към Безмер е довело и до друг ефект - селото е излязло от анонимност, а интересът към имотите се е увеличил. По думите на кмета къщите се продават бързо, а цените са нараснали значително.

"Няма къща, която да бъде обявена и да не се продаде за един месец. Цените скочиха драстично. Хората им търсят около 100 000 евро на имот", казва Русев.

Местните очакват стойността на имотите да се повиши допълнително след приключването на ремонта на пътя. Симеон посочва, че селото разполага и с канализация - инфраструктура, която според него не е често срещана в малките населени места.

"И сега, като оправят и пътя, селото има и канализация, което много рядко има в селата", отбелязва той.

Промени има и в обществения живот на Безмер. Започнал е ремонт на църквата, а през тази година селото за първи път в историята си отбелязва собствен празник.