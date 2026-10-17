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Веласкес преди Спартак: Без извинения, трябва да сме на ниво

Веласкес преди Спартак: Без извинения, трябва да сме на ниво
БТА

Бурас може да се завърне в групата на Левски, но Сангаре със сигурност пропуска мача

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес очаква футболистите му да подходят максимално концентрирано към гостуването на Спартак Плевен за Купата на България. Двубоят ще се играе в Ловеч, а испанецът е уверен, че „сините“ отново ще получат сериозна подкрепа от своите привърженици.

„Имаме голямо уважение към съперника. Цялата ни концентрация трябва да бъде насочена към него, за да можем да спечелим. Няма да коментирам стартовите 11. Ще заложим на най-доброто, което може да ни донесе победата“, заяви Веласкес.

Наставникът подчерта, че натоварената програма, пътуванията и емоциите не могат да служат като оправдание за евентуално слабо представяне.

„Ние сме професионален отбор и ако не можем да се справим с пътуването и емоциите, значи имаме проблем. Основният фокус сме самите ние, но трябва да знаем и срещу кого се изправяме - неговите силни и слаби страни“, каза испанецът.

Веласкес остана доволен от реакцията на играчите по време на първото занимание след европейския мач с НЕК Ниймеген.

„Отборът беше фокусиран, особено футболистите, които имаха по-интензивна работа. За мен е важно да виждам как реагират на различните предизвикателства. Това е характерът - как ще реагираш в даден мач и как ще се справиш с пътуването и емоциите“, добави той.

Треньорът потвърди, че Мустафа Сангаре отпада от сметките за предстоящата среща. Първоначалните очаквания обаче са контузията на нападателя да не бъде толкова тежка.

„Сангаре със сигурност отпада, но смятаме, че контузията му ще бъде по-лека, отколкото изглеждаше в началото. Ще видим как се възстановява и дали ще бъде опция за мача с Арда“, обясни Веласкес.

Радослав Кирилов продължава възстановяването си, а Асен Митков все още изпитва проблемите, които е имал по време на ангажиментите си с младежкия национален отбор. Шансовете на Митков да попадне в групата са малки.

Добрата новина за Левски е свързана с Акрам Бурас. Полузащитникът се възстановява добре и може да се завърне след продължителното отсъствие.

„Акрам се възстановява изключително добре и има възможност да влезе в групата. Моментът е деликатен и трябва да преценим всички аспекти, преди да вземем окончателно решение“, заяви наставникът.

Веласкес е запознат и със състоянието на терена в Ловеч. Той отказа да търси предварителни оправдания и поиска от футболистите си да отговорят на очакваната подкрепа от трибуните.

„Знаем какъв е теренът, защото държах да разполагаме с тази информация. Както винаги казвам - без извинения. Трябва да покажем най-доброто от себе си и да се представим на ниво. Сигурни сме, че подкрепата ще бъде невероятна и сме длъжни да ѝ дадем правилния отговор“, завърши Хулио Веласкес.

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