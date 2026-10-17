Край на жълтия картон? Съдия показа дигитален екран в Уругвай

Познатият жълт картон беше заменен от дигитален екран по време на мач за Купата на Уругвай. Експериментът цели да модернизира един от най-старите ритуали във футбола, съобщава Ройтерс.

Съдията Едуардо Варела използва електронното устройство с размерите на смартфон по време на срещата между Насионал и Рентистас. Системата записва дисциплинарните решения по дигитален път и трябва да улесни административната работа на арбитрите.

Идеята се ражда преди повече от три години. Създателите на проекта от компанията REFe наблюдавали мач в дъждовно време и забелязали колко трудно е за съдиите да записват картоните на ръка, преди впоследствие да прехвърлят информацията в електронните системи.

„Търсим начин да внесем технология в единственото нещо във футбола, което все още е аналогово“, заяви директорът на REFe Мауро Сако пред уругвайското радио El Espectador Deportes.

Устройството отчита инцидентите с точния час на случването им. Целта е да бъде оптимизирано изпращането на официалните доклади към платформата COMET на Уругвайската футболна асоциация.

Варела определи новия инструмент като удобен и похвали бързината на софтуера. Реферът обаче призна, че електронното устройство не носи същия емоционален ефект като традиционния картон.

„Губиш малко от магията на бързото показване на картона, но мисля, че това е нещо, което ще ни помогне много, особено в административната част“, коментира съдията.

Първите изпитания в реални условия разкриха сериозен проблем с видимостта. Предишен тест е бил прекратен, след като слънчевата светлина направила екрана труден за разчитане. При срещата в четвъртък зрителите на стадиона и пред телевизионните екрани също не успявали ясно да различат показвания цвят.

„Това е проект с място за подобрение. Изглеждаше много по-добре на живо, отколкото по телевизията. Предизвикателството сега е да го направим достатъчно ясно за цялата публика“, обясни другият директор на компанията Диего де ла Пеня.

„Жълтият картон трябва да бъде жълт, червеният трябва да бъде червен и цветовете трябва да са видими както за хората на стадиона, така и за телевизионната аудитория“, добави той.

Разработчиците, които са базирани в Китай, обмислят добавянето на LED осветление около устройството. Хардуерът и софтуерът вече са патентовани, а марката е регистрирана.

Експериментът предизвика смесени реакции и множество шеги в социалните мрежи.

„Видяхме всякакви коментари - положителни и отрицателни. Дори се смяхме на меметата. Важното е, че хората говорят за това. Всяка иновация изисква време“, каза още Сако.

Създателите се надяват технологията да бъде усъвършенствана и в бъдеще да получи одобрение от КОНМЕБОЛ и ФИФА. Засега обаче дигиталният картон остава в експериментален етап.