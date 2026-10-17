40 години след Чернобил: радиоактивните частици се оказват по-устойчиви от очакваното

Радиоактивните частици, разпръснати при аварията в Чернобил през 1986 г., са запазили голяма част от структурата си и четири десетилетия по-късно. Това показва ново изследване, отразено от ScienceAlert и публикувано в Journal of Hazardous Materials от учени от Университета "Лайбниц" в Хановер и Центъра "Хелмхолц" в Дрезден-Росендорф (HZDR).

Изследователският екип е анализирал шест горивни частици, събрани от зоната на отчуждение около Чернобилската АЕЦ. Те са разделени в три категории според промените, настъпили по време на експлозията на реактора.

"Има три класа такива частици", казва физикът Тобиас Вайсенборн. "Първо, частици, които химически и физически са все още много сходни с ядреното гориво уранов диоксид. След това частици, които са частично или напълно обвити или слети с циркониевия си слой. Третият тип е създаден, когато графитният модератор се е възпламенил."

Размерът на изследваните проби варира от 8 до 50 микрометра.

За да проучат състава им, учените са използвали дифракционен анализ. При него частиците са завъртани в рентгенов лъч с фокус от 100 микрометра - приблизително колкото дебелината на човешки косъм.

"Измервахме всяка частица от 2000 различни ъгъла, за да уловим всички отражения без прекъсване", обяснява кристалографът Кристоф Хениг от HZDR.

Резултатите показват, че и при трите вида частици структурите, съдържащи ядреното гориво, са останали до голяма степен непокътнати. Според изследователите това свидетелства за по-висока химична стабилност, отколкото се е предполагало досега.

"Горивните частици от Чернобил действат като забележително устойчиви резервоари", пишат авторите на изследването. Това може да означава, че радиоактивният материал се освобождава в околната среда по-бавно от очакваното.

Откритията могат да помогнат за по-точна оценка на дългосрочните екологични рискове в района. Те обаче не означават, че опасността е изчезнала: радиоактивните частици продължават да представляват риск и могат да останат опасни десетилетия. Вдишването им е особено опасно за здравето, а вятърът, ерозията и движението на животни могат да ги разнесат от местата, където се намират.

Учените подчертават, че резултатите трябва да се тълкуват предпазливо, тъй като анализът обхваща само шест частици от две места. Според Вайсенборн подобна извадка не позволява да се правят общовалидни заключения за здравните рискове в цялата зона на отчуждение.

"Дори ако в някакъв момент получим определени средни стойности, все още няма да можем да правим универсални твърдения за здравните рискове в района. Дори ако частиците се разпадат до голяма степен по еднакъв модел, винаги ще има изключения – по-устойчиви частици, които ще отделят радионуклиди по-късно", казва физикът.

За надеждна оценка на риска в Чернобил ще са необходими по-мащабни изследвания и наблюдения в продължение на по-дълъг период.