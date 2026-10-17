Новини
Търси
Подкаст
Мнение

Димитър Недялков: България трябва да произвежда собствено оръжие, вместо да купува остаряващи технологии

Димитър Недялков: България трябва да произвежда собствено оръжие, вместо да купува остаряващи технологии
Снимка: bTV

Военният преподавател предупреждава, че дроновете, роботизираните системи и изкуственият интелект променят бойното поле, а България трябва да възстанови инженерния си капацитет и да укрепи армията

България трябва да инвестира в собствени инженерни решения и производство на военна техника, вместо да разчита основно на закупуване на готови системи от чужбина. Това заяви полковник проф. Димитър Недялков от Военната академия в разговор за развитието на военната авиация, технологичните промени във войната и сигурността в Черноморския регион.

"Износът на пари за купуване на оръжие в много отношения е пагубен за която и да е държава. Особено за държава от формата на България. Защото, за да бъдем адекватни, ние това нещо трябва да го развиваме на национална територия. Тоест да влагаме пари в наши инженери, наши решения, наши производства", подчерта Недялков.

Според него продължителните процедури за придобиване на въоръжение създават риск техниката да остарее още преди да бъде въведена в експлоатация. Като пример той посочи войната в Украйна, където технологиите и тактиките се променят изключително бързо.

"Имайки предвид бойното пространство, конкретно за Украйна, там месец, месец и половина е нещо остаряло", заяви преподавателят.

Недялков припомни, че България е разработвала безпилотни самолети още в края на 60-те и началото на 70-те години на миналия век, но след промените от началото на 90-те години постепенно е загубила част от тези способности.

"Бъдещите войни, това са войните на изкуствения интелект и на роботите", каза той.

По думите на Недялков България има възможност да използва натрупания опит и съществуващите военни платформи за разработването на съвременни системи. Той даде за пример бронетранспортьори, които биха могли да бъдат модернизирани и превърнати в роботизирани платформи за логистична подкрепа.

"Голяма част от нашите оръжейни системи бяха разпродадени на безценица или унищожени, а можеха да ни служат още дълго време", коментира преподавателят.

Той посочи, че България е участвала и в обучението на украински специалисти за работа с безпилотни системи.

"Имайте предвид, че първите безпилотници в Украйна се обучаваха в България", заяви Недялков.

В контекста на напрежението в Черноморския регион Недялков подчерта, че защитата на корабоплаването не може да се разглежда само като задача на авиацията или флота. Според него са необходими координация между различните военни способности, системи за наблюдение и реакция, както и адаптация към електронната среда.

"Трябва да знаете, че войната, съвременната война, има много форми, много начини да бъде водена и се води в много измерения и домейни", подчерта той.

"В момента един от основните казуси е сложната електронна среда, в която се намираме. Тая война е невидима, но резултатите са с големи последствия", заяви преподавателят.

Повод за разговора е и новата книга на Недялков "Живот в служба на България", посветена на капитан Димитър Списаревски. Изданието е подготвено по повод 110-ата годишнина от рождението на летеца и включва над 150 фотографии, архивни документи и материали, част от които не са публикувани досега.

"Това не е само книга за Списаревски, това е книга и за неговите другари, командири и най-вече за времето, в което е живял този човек, защото това е било доста турбулентно време, което в много отношения напомня времето, в което живеем и ние", обясни авторът.

Недялков смята, че изучаването на българската история може да помогне за разбирането на настоящите международни конфликти и за избягването на грешки при вземането на политически и военни решения.

"Във време на война всяко нещо се плаща доста скъпо", подчерта той.

В края на разговора преподавателят акцентира върху необходимостта армията да разполага с подготвени и мотивирани хора, както и върху проблема с недостига на военнослужещи.

"Българската армия има нужда въобще от хора с интелект, с морал и с воля, подобна на тези хора", заяви Недялков.

Той призова за по-голяма ангажираност на обществото към попълването и подготовката на личния състав, така че армията да може да изпълнява ефективно задачите си по охраната и отбраната на страната.

 

Още по темата

о.р. полк. Димитър Недялков: Светът се намира в глобален военен конфликт

о.р. полк. Димитър Недялков: Светът се намира в глобален военен конфликт

Димитър Недялков: Има достатъчни наличности в евро за всички пенсионери

Димитър Недялков: Има достатъчни наличности в евро за всички пенсионери

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Мнение

КНСБ предупреждава за социална криза: 5% увеличение на заплатите не стигат

КНСБ предупреждава за социална криза: 5% увеличение на заплатите не стигат

Христо Панчугов пред Таралеж: Управлението на Радев е пълзяща реставрация на комунистически практики

Христо Панчугов пред Таралеж: Управлението на Радев е пълзяща реставрация на комунистически практики

д-р Николова: Опасно е неправилното транспортиране на противогрипни ваксини от Гърция

д-р Николова: Опасно е неправилното транспортиране на противогрипни ваксини от Гърция

Доматите и краставиците поскъпват: Производителите предупреждават за нов скок на цените

Доматите и краставиците поскъпват: Производителите предупреждават за нов скок на цените

Христо Станев, военен експерт: Няма как със сигурност да се установи произходът на дрон

Христо Станев, военен експерт: Няма как със сигурност да се установи произходът на дрон

Водещи

Медиите в Турция: България търси подкрепа от НАТО заради атаките с дронове в Черно море

Медиите в Турция: България търси подкрепа от НАТО заради атаките с дронове в Черно море

  • Току-що
България спира хиляди мигранти по пътя към Великобритания: Близо 300 лодки са конфискувани на границата

България спира хиляди мигранти по пътя към Великобритания: Близо 300 лодки са конфискувани на границата

  • Преди 3 минути
Министър Абровски от Фестивала на ореха: Все още имаме живи села и производители

Министър Абровски от Фестивала на ореха: Все още имаме живи села и производители

Кой е Тодор Ангелов - новият президент на българската борба

Кой е Тодор Ангелов - новият президент на българската борба

  • Преди 11 минути
Тръмп отрече той и Илон Мъск да са спрели сателитния интернет на Украйна

Тръмп отрече той и Илон Мъск да са спрели сателитния интернет на Украйна

  • Преди 17 минути
Зеленски: Русия се опитва да остави милиони украинци без ток и отопление преди зимата

Зеленски: Русия се опитва да остави милиони украинци без ток и отопление преди зимата

  • Преди 19 минути
Мартин Оуен от Симфоничния оркестър на Би Би Си излиза на сцената в Пловдив

Мартин Оуен от Симфоничния оркестър на Би Би Си излиза на сцената в Пловдив

Близо 380 хил. евро за политическа реклама: кои кандидат-президентски двойки харчат най-много?

Близо 380 хил. евро за политическа реклама: кои кандидат-президентски двойки харчат най-много?

Тодор Ангелов е новият президент на БФ Борба след бурно Общо събрание

Тодор Ангелов е новият президент на БФ Борба след бурно Общо събрание

  • Преди 26 минути
Тайните на президентството: Непознати истории за Желю Желев и началото на демокрацията

Тайните на президентството: Непознати истории за Желю Желев и началото на демокрацията

  • Преди 30 минути
Кристалина Георгиева: Очакванията към изкуствения интелект няма да се оправдаят веднага

Кристалина Георгиева: Очакванията към изкуствения интелект няма да се оправдаят веднага

  • Преди 38 минути
Петролът скочи до 110 долара за барел след атаки срещу танкери в Ормузкия проток

Петролът скочи до 110 долара за барел след атаки срещу танкери в Ормузкия проток

  • Преди 43 минути
Шестима туристи загинаха при пожар в морски курорт в Бангладеш

Шестима туристи загинаха при пожар в морски курорт в Бангладеш

  • Преди 45 минути
Почина треньорът на ЦСКА 1948 Юрий Васев

Почина треньорът на ЦСКА 1948 Юрий Васев

  • Преди 46 минути
Ученици в Божурище представиха историята на българската бойна авиация

Ученици в Божурище представиха историята на българската бойна авиация

  • Преди 49 минути