Димитър Недялков: България трябва да произвежда собствено оръжие, вместо да купува остаряващи технологии

България трябва да инвестира в собствени инженерни решения и производство на военна техника, вместо да разчита основно на закупуване на готови системи от чужбина. Това заяви полковник проф. Димитър Недялков от Военната академия в разговор за развитието на военната авиация, технологичните промени във войната и сигурността в Черноморския регион.

"Износът на пари за купуване на оръжие в много отношения е пагубен за която и да е държава. Особено за държава от формата на България. Защото, за да бъдем адекватни, ние това нещо трябва да го развиваме на национална територия. Тоест да влагаме пари в наши инженери, наши решения, наши производства", подчерта Недялков.

Според него продължителните процедури за придобиване на въоръжение създават риск техниката да остарее още преди да бъде въведена в експлоатация. Като пример той посочи войната в Украйна, където технологиите и тактиките се променят изключително бързо.

"Имайки предвид бойното пространство, конкретно за Украйна, там месец, месец и половина е нещо остаряло", заяви преподавателят.

Недялков припомни, че България е разработвала безпилотни самолети още в края на 60-те и началото на 70-те години на миналия век, но след промените от началото на 90-те години постепенно е загубила част от тези способности.

"Бъдещите войни, това са войните на изкуствения интелект и на роботите", каза той.

По думите на Недялков България има възможност да използва натрупания опит и съществуващите военни платформи за разработването на съвременни системи. Той даде за пример бронетранспортьори, които биха могли да бъдат модернизирани и превърнати в роботизирани платформи за логистична подкрепа.

"Голяма част от нашите оръжейни системи бяха разпродадени на безценица или унищожени, а можеха да ни служат още дълго време", коментира преподавателят.

Той посочи, че България е участвала и в обучението на украински специалисти за работа с безпилотни системи.

"Имайте предвид, че първите безпилотници в Украйна се обучаваха в България", заяви Недялков.

В контекста на напрежението в Черноморския регион Недялков подчерта, че защитата на корабоплаването не може да се разглежда само като задача на авиацията или флота. Според него са необходими координация между различните военни способности, системи за наблюдение и реакция, както и адаптация към електронната среда.

"Трябва да знаете, че войната, съвременната война, има много форми, много начини да бъде водена и се води в много измерения и домейни", подчерта той.

"В момента един от основните казуси е сложната електронна среда, в която се намираме. Тая война е невидима, но резултатите са с големи последствия", заяви преподавателят.

Повод за разговора е и новата книга на Недялков "Живот в служба на България", посветена на капитан Димитър Списаревски. Изданието е подготвено по повод 110-ата годишнина от рождението на летеца и включва над 150 фотографии, архивни документи и материали, част от които не са публикувани досега.

"Това не е само книга за Списаревски, това е книга и за неговите другари, командири и най-вече за времето, в което е живял този човек, защото това е било доста турбулентно време, което в много отношения напомня времето, в което живеем и ние", обясни авторът.

Недялков смята, че изучаването на българската история може да помогне за разбирането на настоящите международни конфликти и за избягването на грешки при вземането на политически и военни решения.

"Във време на война всяко нещо се плаща доста скъпо", подчерта той.

В края на разговора преподавателят акцентира върху необходимостта армията да разполага с подготвени и мотивирани хора, както и върху проблема с недостига на военнослужещи.

"Българската армия има нужда въобще от хора с интелект, с морал и с воля, подобна на тези хора", заяви Недялков.

Той призова за по-голяма ангажираност на обществото към попълването и подготовката на личния състав, така че армията да може да изпълнява ефективно задачите си по охраната и отбраната на страната.