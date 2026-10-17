Възрастна жена е починала при пожар в дома си

Потушени са 42 пожара в страната за последното денонощие. Това съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”. Екипите на пожарната са реагирали на 75 сигнала за произшествия.

При пожар за денонощието има един загинал.

Възрастна жена от омуртагското село Церовище е починала при пожар в дома си, съобщиха вчера от Областната дирекция на МВР в Търговище.

Къщата е собственост на 81-годишен мъж от селото, с когото живеела жената. Огънят е унищожил около 200 кв. м покривна конструкция. В една от стаите на имота е открито тялото на 74-годишна жена.

С преки материални щети са възникнали девет пожара, от които шест в жилищни сгради. Без материални щети са 33 пожара.

Извършени са 26 спасителни дейности и помощни операции, от тях четири са били при катастрофи.