Новини
Търси
Подкаст
Общество

Възрастна жена е починала при пожар в дома си

Възрастна жена е починала при пожар в дома си
БТА

С преки материални щети са възникнали девет пожара, от които шест в жилищни сгради. Без материални щети са 33 пожара

Потушени са 42 пожара в страната за последното денонощие. Това съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”. Екипите на пожарната са реагирали на 75 сигнала за произшествия.

При пожар за денонощието има един загинал.

Възрастна жена от омуртагското село Церовище е починала при пожар в дома си, съобщиха вчера от Областната дирекция на МВР в Търговище.

Къщата е собственост на 81-годишен мъж от селото, с когото живеела жената. Огънят е унищожил около 200 кв. м покривна конструкция. В една от стаите на имота е открито тялото на 74-годишна жена.

С преки материални щети са възникнали девет пожара, от които шест в жилищни сгради. Без материални щети са 33 пожара.

Извършени са 26 спасителни дейности и помощни операции, от тях четири са били при катастрофи.

Още по темата

74-годишна жена загина при пожар в къща в Омуртагско

74-годишна жена загина при пожар в къща в Омуртагско

България ще получи 285 нови пожарни автомобила през следващите три години

България ще получи 285 нови пожарни автомобила през следващите три години

Пожар в Дом за възрастни хора във Варна

Пожар в Дом за възрастни хора във Варна

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Първият сняг покри прохода Петрохан, пътят е проходим

Първият сняг покри прохода Петрохан, пътят е проходим

Небето на 17 октомври: студено утро с температури до минус 1 градус, дъждовете постепенно отстъпват

Небето на 17 октомври: студено утро с температури до минус 1 градус, дъждовете постепенно отстъпват

Въвежда се временна организация на движението на граничния преход „Русе – Гюргево“

Въвежда се временна организация на движението на граничния преход „Русе – Гюргево“

София чака близо 20 млн. евро от държавата и подпис за още 88 инфраструктурни проекта

София чака близо 20 млн. евро от държавата и подпис за още 88 инфраструктурни проекта

Фондация спасява тежко пострадали животни и изгражда център за надежда

Фондация спасява тежко пострадали животни и изгражда център за надежда

Водещи

Стоян Тричков, ПБ: В новия бюджет действително повишаваме доходите

Стоян Тричков, ПБ: В новия бюджет действително повишаваме доходите

Първият сняг покри прохода Петрохан, пътят е проходим

Първият сняг покри прохода Петрохан, пътят е проходим

  • Преди 12 минути
Исторически прецедент в ЦСКА: Без българин сред титулярите в Европа

Исторически прецедент в ЦСКА: Без българин сред титулярите в Европа

  • Преди 17 минути
Небето на 17 октомври: студено утро с температури до минус 1 градус, дъждовете постепенно отстъпват

Небето на 17 октомври: студено утро с температури до минус 1 градус, дъждовете постепенно отстъпват

  • Преди 19 минути
Възрастна жена е починала при пожар в дома си

Възрастна жена е починала при пожар в дома си

Въвежда се временна организация на движението на граничния преход „Русе – Гюргево“

Въвежда се временна организация на движението на граничния преход „Русе – Гюргево“

Шефът на Формула 2: Никола Цолов е готов за Формула 1

Шефът на Формула 2: Никола Цолов е готов за Формула 1

  • Преди 34 минути
„Гранична полиция“: Няма данни Ива Михайлова да е преминавала през българо-македонските пунктове

„Гранична полиция“: Няма данни Ива Михайлова да е преминавала през българо-македонските пунктове

"Космическа медуза" озари небето над Флорида след изстрелване на ракета на SpaceX

"Космическа медуза" озари небето над Флорида след изстрелване на ракета на SpaceX

  • Преди 41 минути
Нова атака в Черно море: Русия порази кораб, плаващ към Одеса

Нова атака в Черно море: Русия порази кораб, плаващ към Одеса

  • Преди 44 минути
Христо Панчугов пред Таралеж: Управлението на Радев е пълзяща реставрация на комунистически практики

Христо Панчугов пред Таралеж: Управлението на Радев е пълзяща реставрация на комунистически практики

  • Преди 51 минути
София чака близо 20 млн. евро от държавата и подпис за още 88 инфраструктурни проекта

София чака близо 20 млн. евро от държавата и подпис за още 88 инфраструктурни проекта

НЕК поиска обяснение за феновете на Левски в домакинските сектори

НЕК поиска обяснение за феновете на Левски в домакинските сектори

  • Преди 58 минути
Антон Златанов: Спасителната операция за „Челси 3“ беше на ръба на допустимото

Антон Златанов: Спасителната операция за „Челси 3“ беше на ръба на допустимото

д-р Николова: Опасно е неправилното транспортиране на противогрипни ваксини от Гърция

д-р Николова: Опасно е неправилното транспортиране на противогрипни ваксини от Гърция