44-годишен футболист почина по време на мач в Чипровци

44-годишен футболист почина по време на двубой от областната група в Чипровци, съобщава БНР.

Инцидентът е станал малко преди края на срещата между домакините от Миньор (Чипровци) и гостуващия Ракета (Габровница). Сигналът е подаден около 17:40 часа.

По първоначална информация състезателят на гостите внезапно е колабирал на терена и е изпаднал в безсъзнание.

Дежурният медицински специалист на стадиона незабавно му е оказал първа долекарска помощ. Пристигналият екип на Спешна помощ в Чипровци обаче е констатирал смъртта му.

Тялото е транспортирано в отделението по съдебна медицина на болницата в Монтана. Предстои извършването на аутопсия, която трябва да установи точната причина за смъртта.

Работата по изясняването на случая продължава под надзора на Окръжната прокуратура в Монтана.