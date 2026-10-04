От неизвестността до трофея „Яшин“: Футболната приказка на Возиня

Возиня се превърна в една от големите сензации на Световното първенство в Северна Америка. До началото на турнира 40-годишният вратар беше сравнително непознат за широката публика, но силните му изяви с екипа на Кабо Верде промениха кариерата му.

Стражът помогна на отбора да премине през група с Испания, Уругвай и Саудитска Арабия. След това Кабо Верде затрудни сериозно Аржентина на Лионел Меси и стигна до продължения в срещата от 1/16-финалите.

Впечатляващото представяне донесе на Возиня трансфер в чилийския гранд Коло-Коло. Той попадна и сред номинираните за трофея „Яшин“, който се връчва на най-добрия вратар за годината.

„Много хора ще кажат, че това е несправедливо, и в известен смисъл аз самият се чувствам така. Когато чух новината, помислих, че е шега“, призна Возиня пред France Football.

Вратарят подчерта, че приема номинацията като признание за целия национален отбор.

„Изпитвам огромно уважение към великите вратари, които играят в най-добрите първенства и най-силните отбори. Приемам това най-вече като още една награда за целия Кабо Верде“, заяви той.

„На този етап от кариерата и живота ми това е подарък от Вселената. Благодаря на всички, които ме поставиха сред номинираните“, добави Возиня.

Актуален носител на трофея „Яшин“ е вратарят на Манчестър Сити Джанлуиджи Донарума.