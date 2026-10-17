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На Петрохан: Сняг, паднали клони и ограничения за камионите

На Петрохан: Сняг, паднали клони и ограничения за камионите
БТА

Две машини все още работят на терен, обясни дежурният в пътното управление в Монтана

Първи сняг е паднал през нощта в прохода Петрохан в Стара планина, през който преминава най-краткия път от София към областите Монтана и Видин, съобщиха от Областното пътно управление в Монтана.

Снегът е валял обилно в малките часове на нощта, когато температурата е била под нулата. Имало е и паднали на шосето все още зелени клони от дървета. Те веднага са били премахнати, а пътят е почистен от тях и от снега и в момента е напълно проходим.

Две машини все още работят на терен, обясни дежурният в пътното управление в Монтана.

Остава в сила забраната за преминаване на автомобили с тегло над 12 тона и дължина над 12 метра през прохода. През деня днес се очаква ясно и слънчево време и температури над нулата около и след обяд.

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