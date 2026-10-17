Изтича срокът за корекция на грешки в избирателните списъци

Днес изтича срокът, в който избирателите могат да поискат отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци, отнасящи се до тях. Това напомниха от Централната избирателна комисия (ЦИК) в публикация на страницата си във Facebook.

Заявленията се подават до съответната общинска администрация, като е предвидена и възможност за подаване по електронен път.

Общо 20 инициативни комитета и осем партии са внесли документи в ЦИК за участие в изборите за президент и вицепрезидент, насрочени за 25 октомври.