Новини
Търси
Подкаст
Общество

Изтича срокът за корекция на грешки в избирателните списъци

Изтича срокът за корекция на грешки в избирателните списъци
Снимка: БТА

Заявленията се подават до общинската администрация, включително по електронен път

Днес изтича срокът, в който избирателите могат да поискат отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци, отнасящи се до тях. Това напомниха от Централната избирателна комисия (ЦИК) в публикация на страницата си във Facebook.

Заявленията се подават до съответната общинска администрация, като е предвидена и възможност за подаване по електронен път.

Общо 20 инициативни комитета и осем партии са внесли документи в ЦИК за участие в изборите за президент и вицепрезидент, насрочени за 25 октомври.

Още по темата

Приключи проверката на машините за гласуване за президентските избори

Приключи проверката на машините за гласуване за президентските избори

От ЦИК показват как ще се гласува с машина на изборите на 25 октомври

От ЦИК показват как ще се гласува с машина на изборите на 25 октомври

ЦИК реши: В над 2200 секции ще се гласува с по две машини

ЦИК реши: В над 2200 секции ще се гласува с по две машини

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

България спира хиляди мигранти по пътя към Великобритания: Близо 300 лодки са конфискувани на границата

България спира хиляди мигранти по пътя към Великобритания: Близо 300 лодки са конфискувани на границата

Министър Абровски от Фестивала на ореха: Все още имаме живи села и производители

Министър Абровски от Фестивала на ореха: Все още имаме живи села и производители

Тайните на президентството: Непознати истории за Желю Желев и началото на демокрацията

Тайните на президентството: Непознати истории за Желю Желев и началото на демокрацията

Ученици в Божурище представиха историята на българската бойна авиация

Ученици в Божурище представиха историята на българската бойна авиация

Над 100 кучета, постоянен лай и страх за децата: Напрежение в село Бистра

Над 100 кучета, постоянен лай и страх за децата: Напрежение в село Бистра

Водещи

Медиите в Турция: България търси подкрепа от НАТО заради атаките с дронове в Черно море

Медиите в Турция: България търси подкрепа от НАТО заради атаките с дронове в Черно море

  • Преди 1 минута
България спира хиляди мигранти по пътя към Великобритания: Близо 300 лодки са конфискувани на границата

България спира хиляди мигранти по пътя към Великобритания: Близо 300 лодки са конфискувани на границата

  • Преди 3 минути
Министър Абровски от Фестивала на ореха: Все още имаме живи села и производители

Министър Абровски от Фестивала на ореха: Все още имаме живи села и производители

Кой е Тодор Ангелов - новият президент на българската борба

Кой е Тодор Ангелов - новият президент на българската борба

  • Преди 12 минути
Тръмп отрече той и Илон Мъск да са спрели сателитния интернет на Украйна

Тръмп отрече той и Илон Мъск да са спрели сателитния интернет на Украйна

  • Преди 18 минути
Зеленски: Русия се опитва да остави милиони украинци без ток и отопление преди зимата

Зеленски: Русия се опитва да остави милиони украинци без ток и отопление преди зимата

  • Преди 19 минути
Мартин Оуен от Симфоничния оркестър на Би Би Си излиза на сцената в Пловдив

Мартин Оуен от Симфоничния оркестър на Би Би Си излиза на сцената в Пловдив

Близо 380 хил. евро за политическа реклама: кои кандидат-президентски двойки харчат най-много?

Близо 380 хил. евро за политическа реклама: кои кандидат-президентски двойки харчат най-много?

Тодор Ангелов е новият президент на БФ Борба след бурно Общо събрание

Тодор Ангелов е новият президент на БФ Борба след бурно Общо събрание

  • Преди 27 минути
Тайните на президентството: Непознати истории за Желю Желев и началото на демокрацията

Тайните на президентството: Непознати истории за Желю Желев и началото на демокрацията

  • Преди 31 минути
Кристалина Георгиева: Очакванията към изкуствения интелект няма да се оправдаят веднага

Кристалина Георгиева: Очакванията към изкуствения интелект няма да се оправдаят веднага

  • Преди 39 минути
Петролът скочи до 110 долара за барел след атаки срещу танкери в Ормузкия проток

Петролът скочи до 110 долара за барел след атаки срещу танкери в Ормузкия проток

  • Преди 44 минути
Шестима туристи загинаха при пожар в морски курорт в Бангладеш

Шестима туристи загинаха при пожар в морски курорт в Бангладеш

  • Преди 46 минути
Почина треньорът на ЦСКА 1948 Юрий Васев

Почина треньорът на ЦСКА 1948 Юрий Васев

  • Преди 46 минути
Ученици в Божурище представиха историята на българската бойна авиация

Ученици в Божурище представиха историята на българската бойна авиация

  • Преди 49 минути