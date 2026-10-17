Моуриньо нападна Тебас и защити Винисиус: На негово място щях да си тръгна

Старши треньорът на Реал Мадрид Жозе Моуриньо проведе любопитна пресконференция преди домакинството на Севиля в неделя. Португалецът говори за конфликта с президента на Ла Лига Хавиер Тебас, наказанието и бъдещето на Винисиус Жуниор, зимната селекция и конкуренцията в отбора.

Най-острата реакция на Моуриньо беше провокирана от думите на Тебас, който сравни комуникационните методи на Реал Мадрид с пропагандните техники на Йозеф Гьобелс.

„Има граници и граници. Единственото му оправдание би било, ако става дума за клиничен случай. Иначе няма оправдание. Не искам да навлизам повече в темата. Мадридистите разбират срещу какво са изправени“, заяви португалецът.

Моуриньо коментира и наказанието на Винисиус, който ще пропусне четири срещи от Ла Лига, включително Ел Класико срещу Барселона.

„Доволен съм от четирите мача, защото мислех, че ще му дадат повече. Очаквах скритите котки да добавят още един или два“, каза иронично наставникът, използвайки препратка към свое предишно изказване за дисциплинарните органи.

Специалния защити категорично бразилската звезда и призна, че самият той трудно би издържал на подобно отношение.

„Той е невероятно момче и е лесно да имаш добри отношения с него. Всеки ден прекарвам време насаме с Винисиус. Ценя изключително много факта, че успява да живее и да оцелява с усмивка“, каза Моуриньо.

„Ако бях на негово място, вероятно нямаше да бъда тук. Щях да настоявам за трансфер в страна, където ме уважават. Но заради любовта си към Реал Мадрид той остана“, добави треньорът.

По думите му Винисиус е имал предложения от други клубове, но е предпочел да поднови договора си и да продължи кариерата си на „Сантиаго Бернабеу“.

„Реал Мадрид е неговият дом. Той иска да продължи да пише история и да печели трофеи. Разбира се с всички в съблекалнята и носи радост. Съмнявам се, че аз бих имал неговата сила да остана при всички предложения, които имаше“, заяви португалецът.

Моуриньо засегна и смяната на бразилеца при драматичната победа с 4:3 над Рома в Шампионската лига. Според него трудностите на нападателя са били предизвикани основно от тактическата организация на отбора на Джан Пиеро Гасперини.

Треньорът призна, че Винисиус е допуснал грешка, но напомни, че е направил общо пет смени, а не само тази на бразилеца. Той очаква нападателят да започне като титуляр в следващия европейски двубой.

Португалецът беше категоричен, че не настоява за привличането на нови футболисти през зимния трансферен прозорец.

„Не искам попълнения, доволен съм. Футболистите се подобряват, особено когато имаме време и спокойствие. Харесвам късите състави. За да дойде някой, друг трябва да си тръгне“, обясни Моуриньо.

„Ако ръководството предложи нещо, ще го обсъдим, но аз няма да искам нови играчи“, допълни той.

Моуриньо потвърди, че Едер Милитао ще попадне в групата за срещата със Севиля. Той даде Ендрик и Андрий Лунин като примери за футболисти, които заслужават повече игрово време, но подчерта, че няма как всички да бъдат титуляри.

Наставникът защити и правото си да използва Федерико Валверде и Орелиен Чуамени на различни позиции според нуждите на отбора. Той похвали развитието на Арда Гюлер и го определи като изключително талантлив и универсален играч.

В заключение Моуриньо призна, че футболистите му усещат умората от тежкия мач с Рома, но очаква да бъдат готови за домакинството на Севиля.

„Това е много добър отбор, който винаги се бори при гостуванията си. Луис Гарсия върши отлична работа. Ще бъде много труден мач, но искаме да победим“, завърши треньорът на Реал Мадрид.