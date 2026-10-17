Над 200 тона отпадъци са събрани в София при есенното почистване

Над 200 тона отпадъци са събрани в различни части на София по време на есенната кампания за почистване. Това съобщи столичният кмет Васил Терзиев, който се включи в последния ден на инициативата с акция по почистване на бреговете и подходите към езерата в Южния парк.

"Продължават нашите усилия за почистване на езерата на Южния парк", заяви Терзиев пред журналисти. По думите му инициативата е сред проектите, предложени от граждани в рамките на програмата "Идеи за града".

Кметът благодари на доброволците и служителите на общинското предприятие "Паркове и градини", които работят и във вътрешността на езерата. Целта е да бъдат възстановени и облагородени участъци, обрасли с папури и оставени без поддръжка в продължение на години.

Терзиев подчерта, че поддържането на водните площи е важно не само за облика на парковете, но и за безопасността при евентуални наводнения.

След акцията в Южния парк кметът се присъедини към квартално почистване в район "Слатина", заедно с местни жители.

При почистването около езерата в Южния парк са събрани над 350 чувала с растителни отпадъци. Клоните са били надробени и извозени с близо 15 малки камиона. По данни на Столичната община през миналия уикенд стотици доброволци са почистили над 15 места в различни части на града. Бреговете на езерата "Скритото" и "Осморката", както и голяма част от брега на езеро "Панорама", са освободени от саморасла храстовидна растителност.