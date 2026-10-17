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Арести в Хърватия след антисемитски и нацистки прояви на фенове на Хайдук

Арести в Хърватия след антисемитски и нацистки прояви на фенове на Хайдук
АП/БТА

Четирима души са задържани, а още около 15 се издирват след инцидентите около европейския мач срещу Аякс в Сплит

Хърватската полиция е задържала четирима души и е идентифицирала още около 15 заподозрени във връзка с антисемитските и нацистки лозунги, издигнати от привърженици на Хайдук (Сплит) преди домакинството срещу Аякс в сряда, съобщи агенция ХИНА.

На четиримата задържани са повдигнати обвинения за призиви към насилие и омраза. Останалите заподозрени са разпознати чрез видеозаписи, но се издирват, след като полицията не ги е открила на постоянните им адреси.

Окръжният съд в Сплит е постановил едномесечен предварителен арест за други петима млади мъже, за които се твърди, че са участвали в сблъсъци с органите на реда в деня на мача.

Отделно 24-годишен мъж е осъден на 10 дни затвор за антисемитски лозунги срещу футболистите на Аякс. Според информацията той е бил в нетрезво състояние по време на срещата.

Полицията в Сплит продължава да преглежда видеозаписите от двубоя с цел да установи самоличността на възможно най-много участници в инцидентите.

Хърватският президент Зоран Миланович, премиерът Андрей Пленкович и омбудсманът Тена Шимонович Айнвалтер осъдиха антисемитските скандирания и възхваляването на нацизма от част от привържениците на Хайдук.

Инцидентите белязаха срещата от Лигата на конференциите, която завърши с победа на хърватския отбор с 2:1 над Аякс.

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