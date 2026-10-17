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Ученици в Божурище представиха историята на българската бойна авиация

Ученици в Божурище представиха историята на българската бойна авиация
Община Божурище

СУ "Летец Христо Топракчиев" получи и реставриран исторически макет на Boeing B-29 Superfortress, дарен от представители на Първа зенитно-ракетна база

Изложба, посветена на историята и развитието на българската бойна авиация, беше открита в Средно училище "Летец Христо Топракчиев" в Божурище. Инициативата поставя акцент върху авиационното наследство на града и ролята на младите хора в неговото съхраняване.

Учениците се включиха активно в подготовката и представянето на експозицията, като запознаха посетителите със значими моменти от развитието на авиацията и с личностите, оставили трайна следа в нейната история.

Младите участници влязоха в ролята на изследователи и разказвачи, представяйки наученото пред гостите на събитието.

Специален акцент в инициативата беше дарението на реставриран исторически макет на самолета Boeing B-29 Superfortress. Той беше предоставен на училището с подкрепата на представители на Първа зенитно-ракетна база.

Макетът ще остане част от училищната среда и ще даде възможност на учениците да се запознават с историята на авиационната техника.

От Община Божурище изразиха благодарност към военнослужещите за подкрепата, както и към учителите, учениците и всички, участвали в организирането на изложбата.

На събитието присъстваха официални гости, преподаватели и представители на местната общност.

Инициативата има за цел да насърчи интереса на младите хора към историята на авиацията и да съхрани връзката между Божурище и българското авиационно наследство.

Изложбата показва как историческата памет може да бъде представена чрез активното участие на учениците, които не само изучават миналото, но и го разказват на следващите поколения.

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