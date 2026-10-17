Тайните на президентството: Непознати истории за Желю Желев и началото на демокрацията
Дъщерята на първия демократично избран български президент разкрива, че баща ѝ никога не е искал да заема поста
Непознати истории за първите години на президентската институция в България, политическите кризи след 1989 година и личността на Желю Желев разкрива репортаж на "Темата на NOVA", подготвен от журналистката Мия Димитрова и оператора Любослав Ангелов.
Разказът връща зрителите 36 години назад, когато страната преминава през драматични политически промени, а Желю Желев застава начело на новата президентска институция.
"Цяла София беше излязла на улиците, кипеше, беше пред гражданската война ситуацията и всъщност това беше един гениален ход на комунистите, защото по този начин те обезглавиха опозицията, защото опозицията беше много силна", разказва дъщерята на Желев - Станка Желева.
По думите ѝ баща ѝ е бил човек, способен да обединява различни обществени групи, но въпреки това не е имал желание да става държавен глава.
"Баща ми никога не искаше да стане президент", категорична е тя.
Личен спомен за Желев споделя и писателят и журналист Димитър Бочев, който по-късно става негов съветник.
"Поемайки президентството, той ми каза: "Митко, влизам гол като пушка в това президентство и ще изляза гол като пушка от него". Така и стана", разказва Бочев.
Двамата са свързани още от годините на комунистическия режим. Когато Бочев напуска нелегално България, Желев му дава собствения си пуловер, а след демократичните промени двамата отново работят заедно.
Репортажът надниква и зад кулисите на президентския протокол. С помощта на директора на държавния протокол зрителите научават как се организират официалните срещи, церемониите и посрещането на чуждестранни гости.
Сградата на президентството, построена през 1956 година първоначално за Министерството на електрификацията, впоследствие е използвана от Държавния съвет, преди да се превърне в седалище на държавния глава след демократичните промени.