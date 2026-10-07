Съмнителен куфар пред президентството, полиция отцепи района

Полицията отцепи района около фонтана пред президентството в София заради оставени куфар и раница, съобщава БТА.

От Столичната дирекция на вътрешните работи посочват, че се действа по установената процедура. На място има засилено полицейско присъствие, както и екипи на дирекция "Жандармерия".

Движението на автомобили в района към момента не е ограничено.

Случаят идва на фона на поредица от сигнали, получени от полицията по-рано през деня. От СДВР съобщиха, че продължават да постъпват сигнали за взривни устройства в детски градини, училища, други учебни заведения и институции.

По тези сигнали също са предприети действия съгласно установените процедури.