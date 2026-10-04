Акция в София: Четирима дилъри в капана на полицията за ден

Няколко районни управления в София проведоха успешни специализирани операции срещу наркоразпространението в рамките на един ден и задържаха четирима пласьори, съобщиха от пресцентъра на СДВР.

При първия случай на бул. „Никола Петков“ криминалисти от Шесто РУ спрели за проверка автомобил с варненска регистрация. Колата била управлявана от 24-годишна жена, в която полицаите открили множество цветни пликчета с дрога. Експертизата установила, че конфискуваните вещества са над 80 грама марихуана, близо 40 грама амфетамин и 14 грама екстази. Жената е задържана за 24 часа, а Софийска градска прокуратура вече ѝ е повдигнала обвинение по чл. 354 от Наказателния кодекс.

Същия следобед служители на Трето РУ прекъснали наркосделка на бул. „Никола Мушанов“. На място са задържани трима души с досиета и предишни присъди - 35-годишна жена и 43-годишен мъж в ролята на дилъри, както и 43-годишна клиентка. При обиск на дилърката и последващо претърсване в наетата от двойката хотелска стая са иззети електронна везна и общо 96 грама фентанил. СГП е повдигнала обвинение на пласьорката и е удължила мярката ѝ за неотклонение на „задържане под стража“ за срок до 72 часа.

Паралелно с това в кв. „Студентски град“ криминалисти от Седмо РУ разкрили схема за разпространение на наркотици чрез т.нар. „дроп-локации“. Около 17:00 ч. полицаите засекли 21-годишен дилър, който оставил бял плик на земята до жилищен блок и потеглил с колата си. Той бил незабавно спрян, а на мястото на тайника са задържани двама клиенти (на 22 и 23 години). При последвалия обиск в автомобила на дилъра са намерени 43 пликчета с дрога и два вейпа с THC. Конфискуваното количество възлиза на 130 грама марихуана, 10 грама кокаин, 10 грама хашиш и 5 грама метамфетамин.