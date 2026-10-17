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Мартин Оуен от Симфоничния оркестър на Би Би Си излиза на сцената в Пловдив

Мартин Оуен от Симфоничния оркестър на Би Би Си излиза на сцената в Пловдив

Валдхорнистът Мартин Оуен гостува на Пловдивската опера и провежда майсторски клас, а най-добрите участници ще се представят на концерт на 18 октомври

Световноизвестният валдхорнист Мартин Оуен от Симфоничния оркестър на Би Би Си гостува в Пловдив като солист на Пловдивската опера. Музикантът ще изпълни произведение на Моцарт под диригентството на Евгени Шевкенов в Дома на културата "Борис Христов".

Оказва се, че британският музикант има дългогодишна лична връзка с България, която започва още в ранното му детство.

"За първи път дойдох в България, когато бях на една година. Бяхме тук, за да посетим баба ми, която преподаваше английски в София", разказа Оуен пред NOVA.

Неговата баба Кристина Бартлет се установява в България през 50-те години на миналия век. Всяко лято семейството пътувало от Лондон с кемпер, за да я посети.

Любопитен детайл от семейната история е участието на Кристина Бартлет в българския филм "Вчера". По думите на музиканта тя се появява в началото на лентата, а ролята ѝ била изключително близка до нейния характер.

"Ако гледате началото на филма, ще я видите там. Ролята много ѝ подхождаше и тя просто се държеше така, както обикновено", споделя Оуен.

Музикантът пази ярки спомени и от детските си посещения в Пловдив - разходките из Стария град, тепетата и горещите летни дни.

От престоя си в България е запомнил и няколко български израза. Сред тях е "няма значение", а баба му често използвала "Боже мой". Оуен определя българския като красив и изразителен език.

Настоящото му гостуване е по покана на валдхорниста и преподавател в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство Красимир Костадинов.

Двамата се познават от 24 години, когато Костадинов участва в първия майсторски клас на британския музикант в София.

Освен концертната си изява Мартин Оуен провежда и майсторски клас за млади музиканти от различни части на страната.

Най-добре представилите се участници ще имат възможност да се включат в заключителен концерт на 18 октомври в залата на АМТИИ в Пловдив.

Диригентът Евгени Шевкенов обещава на публиката вълнуващо музикално преживяване, а самият Оуен споделя, че основната му цел е чрез музиката да създаде непосредствена връзка със слушателите.

"Ще се опитам чрез музиката си да общувам с публиката и да я направя част от изпълнението, за да можем всички заедно да се насладим на концерта", заявява музикантът.

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