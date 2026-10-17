България спира хиляди мигранти по пътя към Великобритания: Близо 300 лодки са конфискувани на границата

България играе ключова роля в борбата срещу нелегалната миграция към Великобритания. През последните години на ГКПП "Капитан Андреево" са конфискувани близо 300 надуваеми лодки, предназначени за незаконно превеждане на мигранти през граници. Това показва разследване на британското радио LBC.

Според изчисленията всяка от задържаните лодки би могла да превозва до 100 души. Така потенциално е предотвратена възможността близо 28 000 мигранти да използват тези плавателни съдове за достигане до Великобритания.

Над един милион товарни камиона преминават годишно през най-големия граничен пункт между България и Турция. При проверките служителите откриват надуваеми лодки, двигатели и спасителни жилетки, предназначени за каналджийски мрежи.

"Спрели сме много престъпни групи, които се опитват да прекарат контрабандно тези лодки. Сега те се опитват да променят маршрутите си", заяви началникът на пункта Георги Господинов пред британската медия.

По думите му освен лодки граничните служители са конфискували над 60 килограма наркотични вещества, хиляди фалшиви стоки и големи количества недекларирани пари.

В борбата срещу каналджиите активно участват и британските власти, които са предоставили специализирано оборудване, включително рентгенови скенери, газови анализатори и ендоскопи. На пункта работи и обучено куче на име Адел, което може да открива материала, използван за производството на надуваеми лодки.

Според представените данни съвместните операции са нанесли щети на организираната престъпност за около 18 милиона британски лири.

"Целта на това сътрудничество е да обединим всичко и да разполагаме с цялата необходима информация, за да можем да спираме тези престъпни групи", подчерта Господинов.

ГКПП "Капитан Андреево" е определян като "Вратата към Европа", тъй като е една от основните входни точки към Европейския съюз от Турция. След пълноправното присъединяване на България към Шенген в началото на 2025 година значението на охраната на външната граница на ЕС нарасна още повече.