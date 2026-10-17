България отбелязва 82 години от първия боен ден на военните парашутисти

България ще отбележи Деня на военния парашутист на 18 октомври с тържествен ритуал в София. В церемонията ще участват министърът на отбраната Димитър Стоянов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов.

Тази година се навършват 82 години от първия боен ден на Парашутната дружина на 18 октомври 1944 година. Датата се отбелязва и като боен празник на Съвместното командване на специалните операции (СКСО).

По време на церемонията ще бъдат поднесени венци и цветя пред паметната плоча на загиналите парашутисти в столицата в знак на признателност към военнослужещите, отдали живота си при изпълнение на своя дълг.

В ритуала ще се включат почетен караул и военният духов оркестър на СКСО.

На събитието са поканени представители на ръководството на Министерството на отбраната, държавната и местната власт, обществени организации, действащи военнослужещи и ветерани.