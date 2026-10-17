Грък убил доцента в метрото - напуснал е страната и се издирва

Гръцки гражданин е заподозрян за нападението, след което почина 83-годишният доц. Андрей Атанасов.

Инцидентът е станал на метростанция „Жолио Кюри“ в София, а предполагаемият извършител е напуснал България и е обявен за издирване, съобщава вестник „Телеграф“.

Според информацията мотивът за престъплението е от личен характер.

Доц. Атанасов и младият грък се познавали от години, но отношенията им се влошили и между двамата възникнал конфликт.

По данни на източници от силовото министерство, цитирани от изданието, заподозреният причаквал възрастния учен в продължение на два дни. Атанасов дълги години е работил в Биологическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Записите от охранителните камери показали, че нападателят се нахвърлил върху учения още при срещата им, преди двамата да стигнат до асансьора на метростанцията.

Предполага се, че при побоя е използван тъп предмет. Тежките травми по главата на доц. Атанасов насочват към тази версия, а причината за смъртта му е кръвозагуба.

Очевидци подали сигнал на телефон 112, но състоянието на пострадалия вече било критично.

Медиците го транспортирали в болница в кома, където по-късно починал.

След нападението заподозреният избягал с автомобил под наем и напуснал страната.

По информация на „Телеграф“ на записите от камерите той е с шапка с козирка и вдигната яка. На кадри от предходните дни бил заснет и с медицинска маска, която прикривала лицето му. Предполагаемият извършител се издирва.